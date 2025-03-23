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藍公投案被擋 25日院會再戰

聯合報／ 記者屈彥辰王千豪／台北報導
立法院院會，國民黨立院黨團增列討論事項議程，將「反戒嚴」、「反廢死」的公投列入議程。民進黨與國民黨立委手舉標語，各自表達立場。記者黃義書／攝影
立法院院會，國民黨立院黨團增列討論事項議程，將「反戒嚴」、「反廢死」的公投列入議程。民進黨與國民黨立委手舉標語，各自表達立場。記者黃義書／攝影

國民黨所提兩大公投案「反廢死」、「反戒嚴」以及落實「還稅於民」，普發現金一萬元的「稅收超徵全民共享現金發放特別條例」草案復議案，在廿一日立法院會中，被民進黨以占領主席台、癱瘓議事擋下。國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，廿五日立法院會繼續處理，若沒處理完，程序委員會繼續排案。

去年度超徵史上新高，國民黨團除盼短期積極完成立法特別條例外，藍委提案增訂「預算法第八十一條之一」，訂出未來政府普發現金普通法源，藍營枕戈待旦拚廿四日送出立院財政委員會，讓普通法源依據先行。

特別條例則為去年度超徵稅收令全民共享法源。該案在七日經立法院會處理，交經濟、財政兩委員會審查。民進黨團運用議事規則，提出復議案，阻擋付委審查。

由於尚在復議期，特別條例未實質付委審查。王鴻薇說，廿一、廿五日為一次會，廿一日未處理完者於廿五日繼續處理。若廿五日未處理完，當日程序委員會仍會排案，因還需處理公投案。

王鴻薇表示，特別條例付委後，委員會盡速審查，經一個月協商冷凍期後再行協商，按此期程，可能得到五月再行處理。若還未處理完，將召開臨時會或延會，一定會在本會期處理完。

除落實還稅於民外，國民黨欲恢復勞工七天假，國民黨立委牛煦庭主導此事，根據掌握，小年夜、勞動節、教師節、光復節、行憲紀念日等，均已取得初步共識。惟原民立委高金素梅鄭天財亟欲爭取原民祭典假日，國民黨立委陳玉珍欲爭取八二三炮戰紀念日和台灣光復暨古寧頭大捷紀念日等二天假，尚待凝聚共識。

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