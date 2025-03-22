為2026選戰成立粉專？ 新北副市長劉和然首篇貼文「我準備好了」

國民黨新北市黨部今晚舉辦「還錢於民政策說明會」，新北市副市長劉和然今致詞時批評，民進黨一代不如一代，「不會做事你們就下台」。劉致詞結束後，主持人新北市議員呂家愷為劉宣傳指最近成立FB粉絲專頁，希望大家來追蹤。

劉和然是外界認為會是2026新北市長選戰的人選之一，劉和然如今建立粉專，第一篇貼文寫到「我準備好了」，也讓人猜測是否是為選舉已做好準備。

劉和然今晚出席活動時批評，執政黨有夠離譜，民進黨之前席次絕對過半，預算要給誰就給誰，都在亂花錢，不用表決，在去年組成新國會之前，想花納稅人的錢就怎麼花，卻買不到疫苗、口罩不夠，進口雞蛋放到壞掉都沒審查。

劉和然表示，如今國民黨立委可以好好監督，今年預算案是歷年最高共兩兆九千億元，以前馬英九當總統時是兩兆元，現在國際局勢緊張，執政黨卻不顧百姓，行政院長卓榮泰還帶隊到地方開講，行政院長不是來搞政治，是來做事，還四處亂講話，民進黨一代不如一代，「不會做事你們就下台」。