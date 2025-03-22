謝長廷高雄新書發表會 分享駐日點滴

總統府資政謝長廷今天在高雄舉辦《駐日八年台日友好記事簿：謝長廷「善的循環」再續》新書發表會，將派駐日本近3千個日子的點點滴滴整理成冊。謝長廷開場致詞不改幽默說，很多人說他是「助」日大使，但遇到釣魚台主權問題，他一定表達抗議，只是不會發新聞稿或開記者會大肆宣揚。

新書發表會上，首度播放他駐日期間珍貴照片，分享8年所見所思，包括任內鮮少公開講述的片段。從到任立即前往熊本關心震災復原，之後北海道大地震、日本平成天皇退位改元為令和、Covid-19疫情肆虐東京奧運延宕、烏俄戰爭爆發東亞局勢緊張、前首相安倍晉三遇襲過世，再到台積電熊本廠啟用，件件莫不是「百年難遇的大事」。

謝長廷表示，要說其中最難忘的，就是成功募送疫苗飛台一幕，2021年5月台灣疫情突然增溫，疫苗採購卻受中國打壓而遭遇困難，偶然看到新聞報導說日本有一批AZ疫苗可能暫時用不到，便萌生要請日本支援疫苗的想法。

謝長廷說，雖然很快得到日本政府的正面回應，但涉及法律政治與行政等等不同層面問題，在時間壓力下一一克服，最終得以順利實現，整個過程前後才10天之間，心境猶如經歷一場大戰。

這批疫苗被裝上專機的前一刻，他帶著幾位同仁直奔停機坪，注視著每一個冷凍箱隨自動輸送帶進入機艙，直到完全裝入後，機艙門緩緩關上「我不禁彎下腰，對飛機深深一鞠躬」。

謝長廷說，外界看到的外交推進成果，往往背後已經做了諸多細針密縷的思考跟工夫「我的一貫人生哲學是共生，在外交就是要創造雙贏。」

「離職去任的那天，看到日本媒體讚揚說，這是台日兩國關係最好的時刻，心中無限感恩。」謝長廷說，未來不論台日政局如何變化，只要民間雙方持續「善的循環」，台日關係一定會愈來愈好。他也幫自己設定目標，未來要成為「台日友好」的終身志工，繼續推動台日之間「善的循環」。

陳其邁出席新書發表會說到，台日情誼如同家人般的信賴關係，非常不容易，謝長廷是關鍵，尤其疫情期間日本運送疫苗到台灣專機鞠躬時，大家都好感動，盛讚謝長廷是成功的外交家。