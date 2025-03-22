傳綠高層擬禮讓花蓮縣長求合作 魏嘉賢：沒接觸過

全台掀起大罷免，民進黨大軍今前往花蓮縣宣講，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁，此時又傳出綠高層擬爭取在地「反傅」勢力支持，下屆花蓮縣長選舉時不提名自家人。對於這些傳聞，無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢受訪表示，沒有跟綠營高層接觸過，丟出這些消息可能是覺得對罷免有利吧！

媒體報導稱，民進黨府黨高層爭取花蓮魏家、議長張峻等藍營在地「反傅」勢力合作，規劃下屆花蓮縣長選舉禮讓「在野大聯盟」人選。

魏嘉賢表示，他昨天看到報導時也嚇了一跳，不知道為什麼會有這個消息，或許是綠營覺得這樣的訊息對罷免有利，才丟出來吧！他說，在地方上服務選民，各黨派都有接觸，但都是很基層的選服關係，並沒有跟綠營高層接觸過。

談及2026參選規劃，魏嘉賢直言，「這是我的規劃，從以前到現在都是」。他說，他現在是無黨籍，跟浪人一樣，當然會有自己的想法跟規劃，不讓自己糾結在藍綠白的漩渦中，也會積極爭取民眾的支持，努力讓自己成為花蓮最大的公約數。

民進黨人士表示，2026年地方選戰，民進黨布局花蓮縣，以拉下傅崐萁為最高指導原則，不排除能結合花蓮在地「非傅」勢力，綠不提名縣長人選，也會是選項之一。

但該人士指出，目前花蓮偏藍的兩股主要「非傅」勢力，包括張峻與花蓮魏家，兩邊目前有些歧見，加上民進黨，三股非傅勢力若能有效整合，評估贏得縣長選戰並非不可能。

花蓮政壇人士認為，賴清德總統這次在花蓮用全力，就是要利用策反殺出破口，明年縣長大選三組人，那麼新潮流就有機會當選了。