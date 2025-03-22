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與林右昌初選？ 蘇巧慧：中央黨部會對初選做最好的規畫
民進黨新北市黨部主委、現任立委蘇巧慧積極布局參選新北市長，今天下午她參加汐止親子活動，針對立委黃國昌接受專訪指新北選戰藍白沒有合作必輸，蘇巧慧回應表示，2026她會繼續努力，讓自己成為更強的候選人；至於是否與林右昌角逐初選？她說，中央黨部會對初選做最好的規劃。
針對黃國昌接受專訪說新北選戰藍白沒有合作必輸，蘇巧慧說，現在應該要做的事情就是在國會把自己的提案、問政成績好好表現，而不是一系列的這種濫權擴權、刪凍預算、影響民生這麼嚴重的狀況，她把現在階段的工作做好，才會有未來的展望，這是她一向的態度，2026我會繼續努力，讓自己成為更強的候選人。
對於民進黨成立前期策略小組，名單沒有秘書長林右昌，外界解讀是不是為了新北市長選舉在鋪路。
蘇巧慧說，她認為，民進黨對於初選已經是行之多年，都有自己的一套機制，而且是非常嚴謹，什麼樣的程序應該做什麼樣的時程，這些工作都是很例行、貫行的狀態，中央黨部會對初選做最好的規畫。
外傳林右昌也要角逐新北市長，蘇巧慧表示，秘書長和她一樣最近很多露臉的公開行程，大家都可以看的到是都在為了國會恢復秩序的行動在努力。
蘇巧慧指出，一直以來不管是徵召還是用初選，其實都是比民調，初選只是把民調公開來給大家看，協調的話也是會有內部的民調，這是民進黨長年以來就有的文化機制，非常的公平公正公開，所以她一點都不擔心黨內的競爭，其實好的人選本來就應該站出來，為台灣做事是大家的光榮，也是應該要一起努力的事。
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