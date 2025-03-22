快訊

獨／根本沒派員！假記者持電視台麥牌堵訪被抓包 士院判決出爐

行程急轉彎？馬斯克遭爆將聽取「對陸戰爭計畫」 美官員曝會議過程

北市林森北路外牆石塊掉落砸破車窗 建管處重罰30萬

支持減碳守護環境 總統府響應關燈1小時

中央社／ 台北22日電

為響應守護永續未來，參與全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球1小時」關燈活動，總統府秘書長潘孟安今天表示，邀請大家晚間8時30分一起關上不必要的燈光，「關燈1小時」支持減碳守護環境。

「Earth Hour地球一小時」活動於2007年起自澳洲雪梨發起，在每年3月最後一個週六晚間進行關燈行動，台灣自2010年起加入響應。

潘孟安今天在臉書發文表示，今晚，一起關燈1小時，點亮永續希望。他邀請大家今天晚上8時30分，一起關上不必要的燈光，節能減碳從你我開始，支持減碳守護環境，共通朝向淨零碳排邁進，為守護永續未來盡一份心力。

此外，為因應藍白大幅刪減與凍結今年度總預算，總統府日前宣布，3月3日起實施3項節能新措施，包括，第一，總統府夜間景觀照明自晚間12時起完全關閉；第二，空調在冬季僅送風、夏季冷氣提早關1小時，且溫度維持不低於攝氏28度；第三，大幅縮減報章雜誌訂閱量，並大幅退訂有線電視機上盒。

永續 減碳 總統府

延伸閱讀

選策小組透端倪 林右昌參選在即 潘孟安不選高雄當舵手

批潘孟安出任黨職是黨政不分 王鴻薇：民進黨不演了？

是否選高雄市長？潘孟安：不敢來高雄就因會被「捕風捉影」

潘孟安「被參選」高雄市長？知情人士：他戶籍在屏東 王牌不輕易出手

相關新聞

賴清德台東參香 批中國所有宗教交流都有統戰目的

台東天后宮為台東民眾重要的信仰中心，賴清德總統今天在立委陳瑩、莊瑞雄及縣黨部黨公職人員陪同下，前往參香暨揭匾，祈求媽祖保...

2026選新北市長？ 林右昌：現在不是談論的好時機

民進黨2026選舉先期策略小組名單出爐，民進黨秘書長林右昌並沒有入列，是否代表參選新北市長？林右昌今在花蓮的「人民是頭家...

勞團發起4月絕食200小時 要求增國定假日放假天數

立法院下週將續審國定假日相關法案，勞動團體尊嚴勞動修法聯盟訴求增加國定假日放假天數以及研議提高法定雇主強制提撥比率，將於...

水價電價評估調整？ 政院：目前都尚未定案

台水預計3月底向經濟部提交水價檢討報告，而電價審議會下週將登場，引發各界關注是否調漲。政院人士今天說，經濟部尚未收到水價...

「葉元之莫進、慣老闆俱燼」 方旭遺孀首度回應曝原因

國民黨立委葉元之前助理方旭病逝，日前告別式會場外架設「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板，引起討論；葉...

還5天假藍意見漸聚焦 待充分討論後拚本會期三讀

國民黨本會期力推民生法案，其中攸關還假於民的「紀念日及節日實施條例」草案因版本眾多，有提案的國民黨立委們代表昨先行開會討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。