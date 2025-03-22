勞團發起4月絕食200小時 要求增國定假日放假天數

立法院下週將續審國定假日相關法案，勞動團體尊嚴勞動修法聯盟訴求增加國定假日放假天數以及研議提高法定雇主強制提撥比率，將於4月展開200小時絕食行動，擴大社會關注度。

國民黨立法院黨團將「還假於民」列為立法院新會期的優先法案，立法院內政委員會下週也將繼續審查「紀念日及節日實施條例草案」，引發外界對於增加國定假日的討論。

對於是否增加國定假日，內政部長劉世芳日前指出，要不要恢復所謂7天假，她認為不是一個真正議題，且立法院曾辦公聽會，立委、學者完全沒共識，不宜倉促立法。

勞動部長洪申翰在立法院則表示，雖然國定假日相關法規為內政部主管，但有「正向討論空間」。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮被追問是否支持5月1日勞動節變全民放假的國定假日時，也表達「我不反對這個議題」。

為了爭取降低工時，尊嚴勞動修法聯盟近期號召民眾參與絕食行動，預計4月11日上午10時至4月19日下午6時間在立法院展開200小時的接力絕食行動。

此行動將提出兩大訴求，包含要求立法院儘速通過制定「紀念日及節日實施條例」，並「增加國定假日放假天數」，也呼籲政府儘速「檢討現行勞退新制保障不足」問題，應研議提高法定雇主強制提撥比率，並將移工納入保障範圍。

尊嚴勞動修法聯盟由多個勞工團體串聯組成，日前也曾召開記者會提出新增國定假日建議，認為可讓1月2日元旦隔日恢復放假、春節假期（初四）多放1天、7月15日台灣解嚴紀念日、8月1日原住民族日、9月28日恢復教師節放假，以及12月25日行憲紀念日恢復放假。