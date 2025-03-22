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賴清德台東參香 批中國所有宗教交流都有統戰目的

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
賴清德總統（前排中）與宮廟幹部及黨部黨公職人員一起在廣場合影。記者尤聰光／攝影
賴清德總統（前排中）與宮廟幹部及黨部黨公職人員一起在廣場合影。記者尤聰光／攝影

台東天后宮為台東民眾重要的信仰中心，賴清德總統今天在立委陳瑩、莊瑞雄及縣黨部黨公職人員陪同下，前往參香暨揭匾，祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順。他也對於兩岸局勢，呼籲民眾團結。不過，總統離開時，突有女性民眾欲陳情遭維安人員架離，所幸沒有影響總統行程

賴清德提到，台灣面對中共的威脅，手段愈來愈強，我們應該團結，應該要了解中國對民主台灣要消滅中華民國的企圖心不會改變，因此，他日前出席國安高層會議，也向社會大眾報告中國所採取的國安威脅和統治的威脅共5種，他提出17項因應的措施，讓民眾有危機意識。

他說，中國統戰無所不在，其中一項就是針對宗教統戰，譬如當初台東天后宮建廟，就是要保佑地方民眾，但是中國是無神論的國家，所有宗教交流都有統戰的目的，但台灣人善良，對宗教虔誠，因此很多人不了解，他要拜託大家面對中國威脅，一定要團結一致。

針對國軍加薪議題，賴清德表示加薪也不是從他開始，蔡英文總統任內看到國軍薪資、兵營及宿舍幾十年都沒改變，特別編預算來推動軍人生活與關懷措施，逐步提高軍人待遇，讓官兵訓練及生活有更好照顧，陳瑩及莊瑞雄委員都支持，他當了總統兩人也繼續支持。

賴清德致贈「后澤佑民」匾額予廟方，這也是天后宮獲贈第3面總統級牌匾。但有民眾發現總統自贈揭匾的匾額日期並非今天，而是去年8月感到納悶。廟方則解釋，因為匾額上的題字是總統府去年送到宮裡後，需要很長的時間來精心製作，因此宮廟依例是以贈送的字體時間來押日期。

接著，賴清德前往鹿野聖安宮繼續參香暨揭匾行程，傍晚則到卑南文化公園國本農場拜訪，但此行程並未對外公開。不過，賴離開時，突然有女性民眾欲陳情遭維安人員架離現場，所幸沒有影響後面行程。天后宮表示，今天賴清德總統昨致贈匾額，天宮裡的第3面，前一面為蔡英文所贈「霖雨遐被」，第1面則是馬英九「澤溥蓬島」。

賴清德總統離開天后宮時，突有1名女性民眾欲陳情遭維安人員架離，所幸沒有影響總統行程。記者尤聰光／攝影
賴清德總統離開天后宮時，突有1名女性民眾欲陳情遭維安人員架離，所幸沒有影響總統行程。記者尤聰光／攝影
賴清德總統致贈天后宮「后澤佑民」匾額，這也是天后宮獲贈第3面總統級牌匾。記者尤聰光／攝影
賴清德總統致贈天后宮「后澤佑民」匾額，這也是天后宮獲贈第3面總統級牌匾。記者尤聰光／攝影
賴清德總統（左）今天前往台東天后宮參香暨揭匾，祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順。他也對於兩岸局勢，呼籲台灣民眾要團結一致。記者尤聰光／攝影
賴清德總統（左）今天前往台東天后宮參香暨揭匾，祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順。他也對於兩岸局勢，呼籲台灣民眾要團結一致。記者尤聰光／攝影

天后宮 行程 賴清德

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