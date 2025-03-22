在野將排審普發現金 政院：考量國家財政持續研議
去年度稅收實徵數創新高，國民黨主張全民普發現金，立法院財政委員會24日將排案審查普發現金法制化的草案。政院人士說，歲計賸餘依法優先還債、減少舉債數，也可透過特別預算擴大投資國家與照顧民眾，政院將通盤考量國家財政，秉持正面態度持續研議。
稅收實徵數創新高，國民黨主張普發現金新台幣1萬元，立法院財政委員會24日排案審查國民黨立委提出的普發現金法制化草案。
對於在野黨提出的普發現金訴求，政院人士今天對記者強調，歲計賸餘的使用方式都是按照「預算法」規定，一定要優先還債、減少舉債數，另也可透過編列特別預算方式擴大國家投資跟對人民照顧，政院秉持正面態度持續研議中。
政院人士指出，行政院長卓榮泰日前備詢時也提到，實徵數超過預算數，屬於中央的有3757億元，政府會通盤考量國家財政的長遠發展與計劃，其中應該有一部分幫助社會最需要幫助的人、一部分壯大台灣力，另一部分將考慮社會目前需要用到什麼方向，政府也會在這樣的基礎下提出相關規劃，希望能夠得到民眾及立法院的支持。
回顧過往，為因應疫情對民生經濟的衝擊，行政院曾在2020年發放振興3倍券，由民眾支出1000元，使用價值可達3000元，盼刺激經濟；2021年接續推出振興5倍券，且考量國內經濟成長，民眾可直接獲得5000元價值的5倍券；到了疫後的2023年，政院則推動普發現金6000元，盼藉以加速經濟復甦。
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