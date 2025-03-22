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中永和罷免團體總部今成立、公布主題曲 拚連署書達6.5萬份

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
罷免張智倫、林德福團隊今天在新北中和宜安路，成立罷免總部，同時公布罷免主題曲。記者江婉儀／攝影
罷免張智倫、林德福團隊今天在新北中和宜安路，成立罷免總部，同時公布罷免主題曲。記者江婉儀／攝影

罷免張智倫、林德福團隊今天在新北中和宜安路，成立罷免總部，同時公布罷免主題曲，罷團表示，目標是在4月底達到6萬5千份，呼籲民眾踴躍支持連署。

罷團以「伏德宮、倫刪寺」為罷免總部創意，今天舉辦揭匾典禮，想要連署的民眾，可以來罷免總部或是各個連署點參與。活動開始時，名嘴李正皓也到場支持，讓在現場的罷免領銜人、志工及民眾驚喜不已。

罷免主題曲「外好汝甘知」，總部表示已順利取得合法版權，並由朱約信與罷免團隊志工-克勞德劉，共同重新填詞，將罷免的核心概念無融入原曲，以台式饒舌方式呈現，歌曲諷刺藍委將台灣預算刪光光，呼籲台灣民眾一起來簽連署。

而罷免林德福領銜人朱約信（豬頭皮）問李正皓「為什麼罷免王鴻薇團體收件那麼順利，反觀自己這麼辛苦」，詢問有無秘訣。李正皓表示，雙和二街罷免在上周才剛開始，但一周就收到5、6千份，其實速度是很可怕的，且罷免總部今天才開張，反觀國民黨青年軍搞一個月，連2千份都收不出來。

針對志工昨晚在仁愛公園被攻擊一事，罷免張智倫領銜人Mini表示，先前已經有志工訓練，內部也推小隊長百科全書，還是有機會遇到言語或行為比較激進的民眾，這無法避免，已經加強志工的意外險，也讓在地民眾知道，團體理念是以人為善，不會挑釁。

朱約信說，曾在捷運站遇過一些歐巴桑會動手動腳，因此採購一些秘錄器給小隊長。主題曲發布後，今天下午他會跟著「帥卡」一起在街上直播打招呼，正考慮剪一首民眾歡樂大罷免版，也會跟名選宣傳下周的音樂會。

罷免

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