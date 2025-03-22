還5天假藍意見漸聚焦 待充分討論後拚本會期三讀

國民黨本會期力推民生法案，其中攸關還假於民的「紀念日及節日實施條例」草案因版本眾多，有提案的國民黨立委們代表昨先行開會討論，包括勞動節在內等5天已取得初步共識，但最後排版仍需黨團所有立委及黨中央充分討論後決定。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，目前可以確定的是，增加假日一定會在立院本會期中完成三讀。

立法院內政委員會3月26日將繼續審查紀念日及節日實施條例草案」，根據議程，朝野立委共27個版本，國民黨立委22版本、無黨籍立委高金素梅1個版本、民進黨立委3個版本、民眾黨立院黨團1個版本。不過，繼日前民進黨立委王美惠撤案後，民進黨立委許智傑也跟著撤案，內委會議程中關於許智傑的版本已經被用紅線畫掉，因此26日預計待審查的版本共有26個。

由於國民黨立委版本高達22個，為加速立法程序，國民黨內委會召委牛煦庭辦公室3月18日發文給各國民黨立委辦公室，邀請各辦公室派員出席討。據掌握，小年夜、勞動節（5月1日）、教師節（9月28日）、光復節（10月25日）、行憲紀念日（12月25日）已取得公布共識。不過仍有立委辦公室認為，應該朝7天假推進，剩下兩天怎麼選，尚待意見整合。

據了解，泛藍營23個版本中，主要的差距在於國民黨立委陳玉珍的二天假及原民立委高金素梅和鄭天財爭取的原民祭典假日。在陳玉珍的提案中，最在意的是823紀念日（8月23日），其次是台灣光復暨古寧頭大捷紀念日（10月25日），意在凸顯台澎金馬密不可分，但若最後僅納入台灣光復暨古寧頭大捷紀念日，陳玉珍也存有討論空間。

不過，仍有國民黨立委質疑，修法必須嚴謹，尤其是在面臨大罷免的時刻，並非立委辦公室代表討論一下就能定案，否則，一但有不同意見產生，又會被質疑國民黨有其他的壓力後縮回去，所以必須要經過所有黨籍立委及黨中央意見溝通後，才能決定放哪幾天假。

牛煦庭受訪表示，他正持續努力說服黨內同事，但也要兼顧修法的進度，還假於民、還稅於民是這個會期的重要戰略目標，因此本會期就拚「紀念日及節日實施條例草案」三讀。至於是否擔憂民進黨立委阻撓立法，他說，民進黨在法案攻防上一向詭計多端，他們見招拆招、審慎應對，但強烈呼籲執政黨的奇謀詭計不要拿來阻擋勞工放假。