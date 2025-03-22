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柯建銘又要盧秀燕「沉潛當媽」 陳智菡：出於柯文哲口會怎樣？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨團主任陳智菡說，民進黨立院黨團總召柯建銘可能還以為媽媽待在家，都在打毛線、追劇。圖／聯合報系資料照片
民眾黨團主任陳智菡說，民進黨立院黨團總召柯建銘可能還以為媽媽待在家，都在打毛線、追劇。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘日前要台中市長盧秀燕回歸家庭主婦，引發國民黨批評歧視，柯昨說，是善意提醒「暫時沉潛當個媽媽就好。」對此，民眾黨團主任陳智菡說，柯建銘可能還以為媽媽待在家，都在打毛線、追劇，「這番話如果是出於柯文哲之口，會被怎麼樣的出征呢？」

陳智菡今在臉書發文表示，昨民眾黨立委受訪完，換柯建銘總召上場，看到她還在就三度要她「好好聽清楚」，但她聽完充滿疑惑，柯總召究竟是根據怎樣的數據分析、性別研究，得出「女性不能面對國家總體挑戰」的結論？什麼叫「妳就暫時沉潛當個媽媽就好」？

陳智菡舉例，過去在北市府工作，北市推廣「特色公園 」就是因一群媽媽們的倡議，希望孩子不要只在罐頭公園裡成長而產生，人行安全的議題、要求北市機車全面退出騎樓，也是因為許多「媽媽」不願推著嬰兒車、輪椅猶如日日百米障礙挑戰，勇敢舉手爭取。世界各地女性參政後帶入的視角與大數據，也逐漸扭轉過去充滿嚴重的性別資料缺口，減少政策中的性別歧視

「再說，誰說『媽媽是沈潛的選項』？」陳智菡表示，很多女性朋友決定離開職場回歸家庭照顧孩子，不少是因多了媽媽身分後，必須割讓出更多時間，承擔更多工作，因為傳統觀念還是支持「男主外、女主內」，用「媽媽比較細心溫暖」，協助男性更順理成章卸除對家庭的責任。

陳智菡表示，柯建銘用「沉潛」來形容一個回歸家庭的母親，說明這位在民進黨內拔尖的男性領導人，根本不了解家務工作的沉重繁忙壓力，可能還以為媽媽待在家裡都在打毛線、追劇、不事生產 ，這種刻板偏見所帶來的歧視，正是許多女性寧可切割燃燒生活，也要努力參政的理由，「聆聽柯總召教誨有感，這番話如果是出於柯文哲之口，會被怎麼樣的出征呢？」

性別歧視 柯建銘 盧秀燕 職場 陳智菡

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