藍提超徵稅收普發現金 主計總處撇：那是估計誤差

國民黨立院黨團日前提出超徵稅收「還稅於民」，立法院財政委員會24日排審藍委提出的增訂「預算法第81條之1」草案，作為政府普發現金法源。行政院主計總處受邀進行報告，主計總處對此不表認同，報告指出「稅收實徵數超過預算數屬估計誤差，並非常態發生」，且稅收實徵數超過預算數額，不代表當年度整體財政有餘。

立院財委會24日排審預算法第81條之1草案，國民黨預計當日便要讓法案送出委員會。主計長陳淑姿受邀進行報告。

根據主計總處報告內容，主計總處認為，稅收實徵數超過預算數係屬估計誤差，並非常態發生。近5年中央政府稅課收入雖有4年實際數大於預估數，民國109年度因營所稅、貨物稅縮減，致實際徵收未如預期，有低於預算數情形。

主計總處表示，稅收實徵數超過預算數額，不代表當年度整體財政有餘，須先彌平差短，並扣除法定還本，才是政府可用財源。以112年度中央政府總決算為例，稅收實徵數超過預算數2934億元，連同其他歲入及歲出併同考量，歲入歲出賸餘2796億元，經扣除債務還本1260億元，產生收支賸餘1536億元。112年度總預算歲入歲出雖有賸餘，因特別預算尚有差短，仍須以舉借債務支應。截至113年12月底，累計未償債務餘額達5.9兆元。

主計總處稱，依公共債務法規定，政府得審視歲入執行狀況增加債務還本，無須再另訂規定。113年度歲計賸餘須待114年7月審計部審定後，循程序編入預算後方可運用。依財政部初估決算，113年全國稅課收入3兆7619億元，較預算數增加5283億元，包括中央政府增加3757億元、地方政府增加802億元、撥入中央特種基金724億元。中央稅課收入增3757億元部分，連同其他歲入及歲出，並扣除債務還本後，賸餘約1581億元，須俟114年7月底審計部審定後，透過預算程序納編預算方可運用。

主計總處強調，歲計賸餘僅係單一年度預算執行結果，且非年年均有。考量稅收實徵數受經濟景氣循環影響具不穩定性，非每年均有賸餘，收支賸餘仍應優先用於償債或留供因應未來重大政事支出，不宜於預算法將普發現金等用途納入規範，作為常態性辦理項目。

主計總處認為，稅課收入實徵數超過預算數額度，納入預算法常態化規範限定用途，無法保持彈性，因應外在環境變化及國家重點施政項目。

主計總處表示，因政府普發現金有其政策目的，適用特定事項及時間，應以特別條例規範，以過往為例，辦理全民共享經濟成果普發現金所需經費，由行政院擬具「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，送請立法院審議通過後，據以編製特別預算。倘於預算法明定限制用於普發現金及其他項目，年度進行中若發生重大災變或疫情，相關額度將無法優先因應。