黃國昌盼2026在野先堆疊善意 藍營：撲朔迷離 先挺過惡罷

民眾黨主席黃國昌接受本報專訪時談及2026地方選舉，指在野很多事情要堆疊善意，而屢次被提及的新竹市、宜蘭縣等地是否有望成為藍白合示範地。藍營新竹市地方人士直言，新竹市這一局撲朔迷離，太難預料，此時市長、立委面臨雙罷危機，當務之急是藍白要攜手挺過這一關。

黃國昌在專訪時表示，當在野黨永遠只能狗吠火車，2028總統大選一定要讓賴清德總統下台，在這目標下很多事可以做，藍白要堆疊善意求同存異。在談及明年地方大選時，黃國昌說，民眾黨要有好的人才可繼續在新竹執政，可去選宜蘭、嘉義，打下地方執政基礎栽培人才，這對民眾黨的永續發展非常重要。

藍營竹市地方人士分析，新竹市這局太難預料，新竹市長高虹安涉案退黨，現在是無黨籍，但也不斷熱身，明眼人不難看出仍有意爭取連任，在這樣的前提下，民眾黨是派人來選？還是支持高虹安？再者，藍營也不少人低調備戰，再加上國民黨主席今年改選，這些因素攪和在一起，2026年究竟會如何發展，現在真的難以預料，可能等大罷免結束後，才會逐漸明朗化。

國民黨竹市立委鄭正鈐表示，新竹市是高科技重鎮，市民對施政表現的要求極高，這也讓政治競爭更加激烈。近期市長與立委同時面臨罷免挑戰，確實讓藍白之間產生共同抗衡「惡罷」的默契。從近期互動來看，藍白在新竹的合作氣氛有所升溫，雙方對於市政建設、財劃法與罷免議題能夠形成一定程度的共識。

在宜蘭方面，藍營人士認為，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠2022年參選縣長時的得票率約7%，2024年選立委的得票率為21%，但立委跟總統綁在一起選，得票率才會在短短一年多快速成長，若沒有民眾黨前主席柯文哲的加持，是否還有21%的實力，值得思考，但無論如何，就算陳琬惠只有7%，藍白合總是比三腳督勝算高。

這名人士直言，藍白合不是只有國民黨釋出善意而已，民眾黨也必須要釋出善意，現在宜蘭這一局有不少人有意爭取，但礙於棒打出頭鳥，大家低調布局，所以假設未來藍白是朝合作方向邁進，那民眾黨不能抗拒跟國民黨比民調，整合出一位候選人，這樣藍白才有機會打贏這場選戰，如果不是經由民調產生人選，藍營有志者又該如何信服呢？