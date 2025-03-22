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力拚2026藍天變綠地 民進黨鎖定四縣市

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
力拚藍天變綠地，民進黨鎖定四縣市。圖／聯合報系資料照片
力拚藍天變綠地，民進黨鎖定四縣市。圖／聯合報系資料照片

民進黨備戰2026地方選舉，賴清德總統不惜被野黨批評黨政不分，也要在一開始協調階段，就由最信任的左右手潘孟安操盤，可見對「期中考」重視程度。綠營目前已鎖定新北市、新竹市、宜蘭縣、台東縣四縣市，只要這四個縣市能「藍天變綠地」，那總論選戰就不算輸，「賴潘體制」得以繼續穩固。

這四個重點縣市中，新北市位居六都，又是人口最多縣市，重要程度最高。民進黨內由立委蘇巧慧對壘黨秘書長林右昌態勢已成形，將以初選決定誰出線。

民進黨在新北市以英系、蘇系、正國會三派系最具實力，黨內最大派系新潮流在新北反而較無發展。當前「英蘇同盟」挺蘇巧慧，是否足以力抗與賴清德走更近的林右昌，將是觀察指標。

雖然國民黨在新北，目前可能的參選人中以台北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也早已開始經營，不排除御駕親征，但綠營均認為，無論綠營最後誰出線，仍有相當機會拿回新北執政權。

新竹市在2022年因為棄保效應發酵，國民黨候選人被邊緣化，讓民眾黨逆勢拿下市長；但近年來因市長高虹安遭停職，且執政狀況欠佳，藍白整合八字也還沒一撇，加上過去瓜分綠營選票的時代力量更加弱化。民進黨雖然人選尚未明朗，但已將新竹列為重點收復目標。

宜蘭縣同樣有近年來執政狀況不佳狀況，且藍營在林姿妙後並無強棒接棒參選，在地基本盤更是綠略大於藍，目前賴清德已鎖定宜蘭信賴之友會理事長林國漳，就等林點頭。

民進黨在台東縣由立委陳瑩參選，同樣貫徹「德意志」。賴清德屬意立委陳瑩，除了女性形象外，其原住民身分，因應台東特殊人口結構更將成為優勢。目前黨內在地派系皆已擺平，力求拿回久未執政的東台灣版圖。

國民黨 民進黨 罷免

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