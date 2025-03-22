選策小組透端倪 林右昌參選在即 潘孟安不選高雄當舵手

民進黨本周通過成立「2026選舉先期策略小組」，雖然只有一份名單短短幾行字，卻已透露出政治訊號。民進黨人士表示，由於該小組是協調性質，有志角逐首長者，勢必不能球員兼裁判，民進黨秘書長林右昌未入列，形同宣告投入新北市長初選在即，而總統府秘書長潘孟安擔任召集人，也有宣示不參選意味，首要目標是協調高雄市長擬參選人整合。

「2026選舉先期策略小組」，由潘孟安擔任召集人，成員包括民進黨立院黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁（英系）、中常委王定宇（湧言會）、中常委張宏陸（蘇系）、中執委林益邦（綠色友誼）、中常委陳茂松（正國會）、前立委段宜康（新潮流）。

黨內人士指出，策略小組的功能是先期進行策略協調與前期準備工作，去了解各地需求，進行相關協調與協助，但並不負責提名作業，這部分要等到今年七月全代會正式成立選對會。

黨內人士說明，先期策略小組是幕僚單位，黨則是執行單位，所以林右昌才未列入。但民進黨人士指出，秘書長最重要的任務之一，就是選舉時「喬派系」，而林右昌近來亦有代表作，民進黨在台東能完成派系整合，確立由立委陳瑩出馬角逐縣長，林右昌扮演相當角色；因此，未入列先期策略小組的原因只有一個，離辭職參選新北市長的日子已不遠。

另一指標人物為潘孟安，狀況正好相反。派系人士表示，潘孟安選高雄傳言，在綠營甚囂塵上，如今潘孟安出任先期小組召集人，要在選舉中扮演「操盤手」而非「選手」已逐漸明朗。

派系人士指出，這回英系代表由陳其邁入列，同樣引發不少討論，其原因和重點協調區域鎖定高雄有關。當前可能舉辦初選區域，如新北由林右昌對決蘇巧慧；台南陳亭妃對決林俊憲，局面都已明確、無再協調空間，最需要協調的地區，正是高雄市。

該人士說，潘孟安聯手陳其邁，在高雄主要任務有二，首先是完成菊系三位擬參選人賴瑞隆、許智傑、邱議瑩內部整合；再者，林岱樺由於有官司在身，若堅持參選到底對黨的利弊得失，相關影響也待小組進一步溝通協調。