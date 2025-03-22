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避免挖斷地下管線工安意外 內政部擬提6億元計畫報政院

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
近年各縣市常因道路挖掘不慎挖斷管線，引發工安意外。圖／報系資料照
近年各縣市常因道路挖掘不慎挖斷管線，引發工安意外。圖／報系資料照

縣市近年多次發生道路挖掘時，挖斷地面下原有埋設管線，引發氣體外洩等工安意外。內政部表示，為擴大管線資訊整合應用，國土署研擬新一期「公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用建置計畫（115－119年）」公共建設計畫（草案），總經費約6億，近期將提報行政院。

國土管理署日前部務會議報告「公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用」案，內政部長劉世芳表示，從2007年起陸續補助地方政府調查管線，截至去年底已累計完成國內都市計畫區47萬公頃8公尺以上道路的公共設施管線資料庫建置，從申請挖掘、工程施工、圖資定期更新到日常維護管理，都可清楚掌握，已大幅減少重複挖掘，降低對民眾生活干擾。

劉世芳表示，後續因應氣候變遷、碳排淨零等重大政策，已請國土署將資料庫運用延伸至災害風險管理，與易淹水區域、土壤液化區及緊急搶修案件等圖層介接，並搭配地理資訊系統優化加值運用，並可與統計處、建築研究所、國家科學及技術委員會、國家地震工程研究中心等單位跨部合作，模擬各種災害情境，長期計畫亦可接軌AI技術及運用在老宅延壽等議題，則由建築研究所來研議。

內政部表示，為擴大管線資訊整合應用，國土署研擬新一期「公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用建置計畫（115－119年）」公共建設計畫（草案），總經費約6億元，近期將提報行政院，待核定後將執行，推動項目包括擴大非都市地區建置，讓市地重劃、捷運工程等新開發區域的管線圖能與平台介接，避免誤挖及減少公安事故發生風險。

另規畫全國一體適用的公共設施管線系統，並透過管線資料庫與圖資的整合應用，有利於跨部門管線圖資更新及工程整合管理工作，並配合抽查檢核機制，提升資料庫完整性、正確性與品管。內政部表示，智慧國土累積的成果，可經由資料運用授權，應用至警政、消防、交通等民生單位，達到災害防範及提升救援量能等效益。

內政部強調，公共設施管線多埋設於道路下方，透過圖資數位化可有效彙整各專業管線單位資料，透過統一規範及事權，請管線挖掘工程都皆透過「道路挖掘管理系統」進行有效管理，未來將請相關單位持續精進各項措施及更新圖資，讓全國地理資訊符合3D智慧國土推動目標。

內政部 劉世芳 國土署

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