藍推超徵發現金 財政部：建議優先減債、因應重大政策

國民黨立院黨團日前拋出「還稅於民」，將超徵稅收令全民共享，普發現金一萬元。國民黨立委賴士葆、王鴻薇、林德福等，各有提案增訂「預算法」第81條之1，定出還稅於民法源，不排除拚24日於立院財政委員會審議時，送出委員會。財政部書面報告指出，建議超徵稅收應優先用於減少舉債或留供因應重大政策。

財政部報告表示，法定賦稅收入實徵數大於預算數，並非全部畫歸中央政府，依法還要撥入中央特種基金及依「財劃法」撥付地方政府，且稅課收入優於預期，不等同財政賸餘，並非外界所稱之「超收」誤解為超過本應課稅之金額，而有「還稅於民」之問題。

財政部報告說明，歷年稅收優於預期，均優先減少舉借、還債及累積至歲計賸餘，依「預算法」第59條已有解庫，不得逕行坐抵或挪移墊用，且「公共債務法」第12條第2項也訂有視歲入執行狀況，於當年度預算原編列債務之償還數外，增加還本數額的規定。

財政部報告指出，以去度為例，中央政府總預算稅課收入實徵數大於預算數3757億元，財政部已優先用於減少舉債，並依「公共債務法」規定，執行債務還本預算數及增加還本，合計1358億元。歲入歲出賸餘扣除債務還本後之收支賸餘，將於辦理決算時累計至歲計賸餘，維持財政韌性。

財政部報告表示，歲計賸餘之運用均須依預算程序納編預算， 受立法院監督，考量近年國際經濟情勢快速變化，國內外經濟不確定性因素升高，需有足夠財政空間因應，兼顧財政穩健及國家長遠發展需求，建議應優先用於減少舉債或留供因應重大政策，由權責機關視政事需求之優先順序妥適規畫。