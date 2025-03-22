還稅於民普發萬元遭綠拖延 藍嗆開臨時會都要審完

國民黨提出「還稅於民」全民普發現金一萬元，並提出「稅收超徵全民共享現金發放特別條例」草案付委審查，要擺脫大罷免回歸民生，但民進黨立院黨團提出復議案，企圖阻擋；昨日立法院會原訂處理復議案，因民進黨癱瘓議事而作罷。國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，不惜召開臨時會或延會，一定會在本會期處理完。

2024年度超徵稅收5283億元創史上新高，國民黨團盼短期積極完成立法特別條例，同時不讓普發現金成為「絕響」，藍委提案增訂「預算法第81條之1」，作為未來政府普發現金的普通法源，藍營枕戈待旦拚24日送出立院財政委員會，讓普通法源依據先行。

立院財委會召委賴士葆說，以後有超徵稅收一定比例，就得普發現金，每次發還是要有特別條例，但最少要給個法源，約束政府，不能每次都低編，超徵這麼多。

國民黨團另提出「稅收超徵全民共享現金發放特別條例」草案，作為2024年度超徵稅收令全民共享的法源。本案在7日經立法院會處理，交經濟、財政兩委員會審查。民進黨團運用議事規則，提出復議案，阻擋付委審查。

昨日立法院會處理「反廢死」、「反戒嚴」兩大公投案後，即要處理特別條例復議案。後因民進黨立委上午人海登記發言，下午占領主席台，癱瘓議事，公投案和特別特別條例復議案均未能循議事程序處理完畢。因此，由於尚在復議期，特別條例未「實質」付委審查。

王鴻薇說，因為周五、周二為一次會，21日周五沒有處理完的，25日周二處理。如果25日周二沒有處理完的話，當日程序委員會還是會排案，因為還有公投案要處理。

王鴻薇表示，特別條例會盡量處理，目前委員會應該還是能掌握，委員會盡速審查，經過一個月的冷凍期再去協商，按此期程，可能得到5月再做處理。如果還沒有辦法處理完的話，就會以召開臨時會或延會的方式，一定會在本會期處理完。