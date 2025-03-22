快訊

「砰」！清水樓塌傳巨響…房子狂搖！ 住戶以為地震、炸彈急喊醒小孩「快跑」

賈永婕被葛斯齊影射「為徐家人放消息」！凌晨再發聲「11字」嗆狗仔

北檢讓司法人士看不下去！游盈隆分析「震撼後果」：柯文哲豁出去了

還稅於民普發萬元遭綠拖延 藍嗆開臨時會都要審完

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團日前拋出「還稅於民」，將超徵稅收令全民共享，普發現金一萬元。國民黨立委賴士葆、王鴻薇、林德福等，各有提案增訂「預算法」第81條之1，定出還稅於民法源，不排除拚24日周一於立院財政委員會審議時，送出委員會。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團日前拋出「還稅於民」，將超徵稅收令全民共享，普發現金一萬元。國民黨立委賴士葆、王鴻薇、林德福等，各有提案增訂「預算法」第81條之1，定出還稅於民法源，不排除拚24日周一於立院財政委員會審議時，送出委員會。圖／聯合報系資料照片

國民黨提出「還稅於民」全民普發現金一萬元，並提出「稅收超徵全民共享現金發放特別條例」草案付委審查，要擺脫大罷免回歸民生，但民進黨立院黨團提出復議案，企圖阻擋；昨日立法院會原訂處理復議案，因民進黨癱瘓議事而作罷。國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，不惜召開臨時會或延會，一定會在本會期處理完。

2024年度超徵稅收5283億元創史上新高，國民黨團盼短期積極完成立法特別條例，同時不讓普發現金成為「絕響」，藍委提案增訂「預算法第81條之1」，作為未來政府普發現金的普通法源，藍營枕戈待旦拚24日送出立院財政委員會，讓普通法源依據先行。

立院財委會召委賴士葆說，以後有超徵稅收一定比例，就得普發現金，每次發還是要有特別條例，但最少要給個法源，約束政府，不能每次都低編，超徵這麼多。

國民黨團另提出「稅收超徵全民共享現金發放特別條例」草案，作為2024年度超徵稅收令全民共享的法源。本案在7日經立法院會處理，交經濟、財政兩委員會審查。民進黨團運用議事規則，提出復議案，阻擋付委審查。

昨日立法院會處理「反廢死」、「反戒嚴」兩大公投案後，即要處理特別條例復議案。後因民進黨立委上午人海登記發言，下午占領主席台，癱瘓議事，公投案和特別特別條例復議案均未能循議事程序處理完畢。因此，由於尚在復議期，特別條例未「實質」付委審查。

王鴻薇說，因為周五、周二為一次會，21日周五沒有處理完的，25日周二處理。如果25日周二沒有處理完的話，當日程序委員會還是會排案，因為還有公投案要處理。

王鴻薇表示，特別條例會盡量處理，目前委員會應該還是能掌握，委員會盡速審查，經過一個月的冷凍期再去協商，按此期程，可能得到5月再做處理。如果還沒有辦法處理完的話，就會以召開臨時會或延會的方式，一定會在本會期處理完。

國民黨如解除民進黨所提特別條例復議案成功，據了解，立院經濟委員會負責排審，如須待國民黨籍召委謝衣鳯輪值，排審最快時間可能落在3月31日當周。

立法院昨日舉行院會，原排定施政總質詢議程，在針對國民黨增列「反廢死、反戒嚴公投」討論事項進行大體討論時，新黨副秘書長游智彬於議場二樓開直播，批評綠委，引發綠營公憤，上午議事遂停擺。在下午開始開會後，綠委黃捷要求處理權宜問題，仍未獲得合理答案，民進黨團群起抗議，韓國瑜宣告會議進入休息。圖／聯合報資料照片
立法院昨日舉行院會，原排定施政總質詢議程，在針對國民黨增列「反廢死、反戒嚴公投」討論事項進行大體討論時，新黨副秘書長游智彬於議場二樓開直播，批評綠委，引發綠營公憤，上午議事遂停擺。在下午開始開會後，綠委黃捷要求處理權宜問題，仍未獲得合理答案，民進黨團群起抗議，韓國瑜宣告會議進入休息。圖／聯合報資料照片

公投 國民黨 民進黨

延伸閱讀

反制大罷免昨高呼「站在一起」 蔣萬安今與5藍委同台

批民進黨癱瘓議事 王鴻薇：羞辱卓榮泰很開心嗎

藍委提預算法增訂「還稅於民」法源 拚下周一出委員會

要三立為造謠道歉 鍾沛君不滿「不知所云」今告了

相關新聞

柯文哲指示黃國昌：民眾黨「續命」一定要活過10年

民眾黨前主席柯文哲自去年下半年官司纏身，民眾黨支持度一度暴跌至僅剩個位數。民眾黨主席黃國昌透露，柯文哲曾經跟他討論政黨發...

避免挖斷地下管線工安意外 內政部擬提6億元計畫報政院

縣市近年多次發生道路挖掘時，挖斷地面下原有埋設管線，引發氣體外洩等工安意外。內政部表示，為擴大管線資訊整合應用，國土署研...

藍推超徵發現金 財政部：建議優先減債、因應重大政策

國民黨立院黨團日前拋出「還稅於民」，將超徵稅收令全民共享，普發現金一萬元。國民黨立委賴士葆、王鴻薇、林德福等，各有提案增...

還稅於民普發萬元遭綠拖延 藍嗆開臨時會都要審完

國民黨提出「還稅於民」全民普發現金一萬元，並提出「稅收超徵全民共享現金發放特別條例」草案付委審查，要擺脫大罷免回歸民生，...

【重磅快評】青年危機逐漸取代中年危機

社會心理學以英文字母[U]表達中年危機，以U字的底部橫線來表達，意思是跨過五十歲門檻後，成家立業重責大任完成，肩上擔子減...

靠教師肉身守護能走多久 導護制度亂象急需改革

教師的關鍵職責應該是教學，然而在台灣，他們還得肩負一項高風險、卻缺乏制度保障的工作—導護。站在車水馬龍的校門外路口，守護學童校外交通安全似乎成了教師教學外的「義務」。但近年來，有多起教師因導護工作受傷甚至終身失能的案例，暴露出台灣導護制度的混亂與不合理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。