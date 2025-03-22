柯文哲指示黃國昌：民眾黨「續命」一定要活過10年

民眾黨前主席柯文哲自去年下半年官司纏身，民眾黨支持度一度暴跌至僅剩個位數。民眾黨主席黃國昌透露，柯文哲曾經跟他討論政黨發展藍圖，認為民眾黨一定要想辦法活過10年，除了要穩固現有的支持者，也要爭取較年長者的認同。

黃國昌接受聯合報專訪，談及民眾黨永續發展，他不諱言是艱難課題，早在去年柯文哲被追殺之前，兩人就有多次討論，柯文哲從來沒有想過「一定要在他身上成功」，對於民眾黨的鋪排是在10年之後，首要目標就是想辦法活過10年，還要逐漸長大。

黃國昌透露，民眾黨持續做內部民調，40歲以下支持度位居領先，40至50歲則開始落後，60歲以上輸到脫褲子，「連5%都沒有」，因此現在除了要穩固現有的支持者，還要想辦法爭取較年長者的認同，「我們沒有資源、沒有管道，更沒有組織，真的非常難。」

黃國昌也說，在野黨永遠只能狗吠火車，儘管用十分的力道監督，卻往往只能推進十二分，而且大部分的時間，執政黨根本不會理會，因此取得地方與中央執政很重要，這件事情需要慢慢累積堆疊。

另外，民眾黨去年取得8席不分區立委，柯文哲在競選期間訂出「兩年條款」，規定立委任期由4年改為2年，辭任後依照不分區名單依序遞補。黃國昌表示，兩年條款是柯文哲的承諾，除非經過黨內民主討論程序，否則自己不會主動啟動檢討，「我不能做這樣的事，因為我也是利害關係人。」依照政黨法與民眾黨章規定，最高決策機構是黨員代表大會。

黃國昌表示，不管兩年條款貫徹與否，現在的目標就是履行對選民的承諾，確保民眾黨立委符合支持者的期待，「我作為民眾黨主席，面對立法院黨團工作責無旁貸，這是必須要扛起來的事情。」