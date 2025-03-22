賴總統壓線公布財劃法、總預算 監院、政院將提釋憲

行政院對財政收支劃分法、今年度中央政府總預算案提出覆議，遭立院否決後，總統府昨發布總統令，趕在最後期限前依法公布財劃法以及總預算案。監察院下周一將對總預算案聲請釋憲與暫時處分，行政院長卓榮泰昨表示，憲政機關在憲政精神下，有其一致性；預告政院後續也擬聲請釋憲等憲政救濟。

監察院日前表示，監察院今年度預算，業務費遭刪逾百分之九十六，嚴重影響機關運作，將俟總統公布總預算案時，同步向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，預計下周一日向憲法法庭遞狀。

至於政院是否跟進聲請釋憲，卓榮泰表示，就中央政府總預算而言，除了立法院外，其他的憲政機關都受到很大的影響，日前監察院已宣布會提出釋憲，甚至是暫時處分，所有的憲政機關基於本身所受到總預算及財劃法的影響，行政院會在憲政精神和要求下，有其一致性，也會做必要的分工。行政院接下來會跟公法學者進一步研究，保障憲政機關功能和人民權利。