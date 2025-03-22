聽新聞
0:00 / 0:00

日本自衛隊前參謀總長岩崎茂 任政院顧問

聯合報／ 編譯徐榆涵、記者程嘉文／綜合報導
日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂（左）獲任行政院顧問。圖為岩崎二○一二年在統合幕僚長任內訪問五角大廈。（美聯社）
日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂（左）獲任行政院顧問。圖為岩崎二○一二年在統合幕僚長任內訪問五角大廈。（美聯社）

朝日新聞等日媒廿一日報導，日本自衛隊前統合幕僚長（參謀總長）岩崎茂三月就任我行政院政務顧問，任期一年。報導說，罕見曾任自衛隊幹部者擔任台灣公職。日本內閣官房長官林芳正同日在例行記者會說，「關於（岩崎）卸任公職後的私人活動，日本政府並無立場置評」。

行政院昨天證實此消息，並表示依慣例不對外公布無給職顧問名單。政院人士說，只要是有益於台灣發展的政務建議，政院都樂於傾聽與推動。

日媒報導，岩崎已與閣揆卓榮泰會面。旅居南市的日本餐飲業者野崎孝男去年九月也獲聘該職位，是政院首位外籍政務顧問。野崎曾任台南的城市外交顧問，外界視為賴清德總統藉此展現重視對日關係。

岩崎曾任日本航空幕僚長，自二○一二年一月至一四年十月擔任統合幕僚長，退役後擔任日本防衛大臣的「政策參與」一職，該職位類似參事，直屬防相，編制不超過三人。報導稱台灣方面此舉可能是在受到中國大陸軍事施壓下，旨在透過岩崎，強化台日在安全領域的合作。台灣當局人士說，岩崎長期關注台日關係及區域情勢，盼借重其見識經驗，提供政策建言。

台日關係 日本 職位

延伸閱讀

受聘政院顧問日本退將岩崎茂 飛過F-104呼號「加菲貓」

政院前災防辦主任涉性騷、傳播妹陪宴 監院通過彈劾

行政院聘日本自衛隊前幕僚長當顧問 北京：已向日方提交涉

鴻海李維斌登台開講 曝「後量子」關鍵應用、產業指引

相關新聞

政院前災防辦主任涉性騷、傳播妹陪宴 監院通過彈劾

監察院今天表示，行政院災害防救辦公室前主任吳武泰，多次接受受評單位飲宴招待與續攤、涉足不妥當場所及酒後言行失檢，且對所屬...

日本自衛隊前參謀總長岩崎茂 任政院顧問

朝日新聞等日媒廿一日報導，日本自衛隊前統合幕僚長（參謀總長）岩崎茂三月就任我行政院政務顧問，任期一年。報導說，罕見曾任自...

國民黨台南黨工裁押禁見 謝龍介：劍指我拉不起林俊憲

國民黨台南市黨部遭搜索，事由因連署罷免綠委，出現死亡人口連署。國民黨台南市黨部黨工遭裁定收押。國民黨台南市黨部主委、立委...

受聘政院顧問日本退將岩崎茂 飛過F-104呼號「加菲貓」

受聘為行政院顧問的日本防衛省統合幕僚長（參謀總長）岩崎茂，是航空自衛隊的退役上將，年輕時曾擔任F-104與F-15飛行員...

藍白批能源政策 台電：把科學問題變政治問題令人遺憾

針對今（21）日民眾黨、國民黨立委開記者會指能源政策造成台電虧損，台電無奈表示，在野黨主張核電卻又採取核電三不立場，不修...

游智彬闖院會直播爭議未解 綠營佔主席台議事空轉

立法院今天召開院會，原排定施政總質詢議程，在針對國民黨增列「反廢死、反戒嚴公投」討論事項進行大體討論時，新黨副秘書長游智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。