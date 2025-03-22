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日本自衛隊前參謀總長岩崎茂 任政院顧問
朝日新聞等日媒廿一日報導，日本自衛隊前統合幕僚長（參謀總長）岩崎茂三月就任我行政院政務顧問，任期一年。報導說，罕見曾任自衛隊幹部者擔任台灣公職。日本內閣官房長官林芳正同日在例行記者會說，「關於（岩崎）卸任公職後的私人活動，日本政府並無立場置評」。
行政院昨天證實此消息，並表示依慣例不對外公布無給職顧問名單。政院人士說，只要是有益於台灣發展的政務建議，政院都樂於傾聽與推動。
日媒報導，岩崎已與閣揆卓榮泰會面。旅居南市的日本餐飲業者野崎孝男去年九月也獲聘該職位，是政院首位外籍政務顧問。野崎曾任台南的城市外交顧問，外界視為賴清德總統藉此展現重視對日關係。
岩崎曾任日本航空幕僚長，自二○一二年一月至一四年十月擔任統合幕僚長，退役後擔任日本防衛大臣的「政策參與」一職，該職位類似參事，直屬防相，編制不超過三人。報導稱台灣方面此舉可能是在受到中國大陸軍事施壓下，旨在透過岩崎，強化台日在安全領域的合作。台灣當局人士說，岩崎長期關注台日關係及區域情勢，盼借重其見識經驗，提供政策建言。
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