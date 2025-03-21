國民黨台南黨工裁押禁見 謝龍介：劍指我拉不起林俊憲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

國民黨台南市黨部遭搜索，事由因連署罷免綠委，出現死亡人口連署。國民黨台南市黨部黨工遭裁定收押。國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介表示，「敬告賴清德總統，追殺國民黨，救不活大罷免；劍指謝龍介，拉不起民進黨立委林俊憲」。

繼國民黨台南市黨部遭搜索後，國民黨台南市黨部莊姓副主委及劉姓黨務人員等，因疑涉犯行使偽造私文書及個人資料保護法等罪嫌，被認定犯罪嫌疑重大且有湮滅證據及勾串共犯之虞，台南地院下午開庭後裁定2人羈押禁見。

謝龍介說，台南地院昭告天下，台鹽前董座陳啓昱掏空台鹽，可以交保，國民黨連署出錯，必須羈押。

謝龍介表示，林俊憲5件偽造，王定宇3位，就要搜索，就要羈押，此時此刻，罷免國民黨立委游灝，造假14件；罷免新竹市長高虹安，13件；罷免國民黨立委馬文君，11件；罷免國民黨立委丁學忠，10件。懇請各地地檢署毋枉毋縱，以同等比例偵辦。

謝龍介強調，「敬告賴清德總統，追殺國民黨，救不活大罷免；劍指謝龍介，拉不起林俊憲」。他從即日起，全力投入支援各地二階段罷免民進黨委員行動。

台南 國民黨 罷免

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