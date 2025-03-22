黃國昌：賴執政後 權貴司法橫行 檢調政治工具化

弊案叢生、多位大咖通緝犯落跑，削弱人民對司法信任度，民眾黨主席黃國昌表示，民進黨執政後，權貴司法橫行，尤其自賴清德總統上台以來，檢調政治工具化的情況更加嚴重，從這些角度衡量，民進黨主政下的司法，絕對可說是不進反退，他批評，賴清德手握檢調政治追殺，當司法不被信任，對整個國家是極其嚴重的影響。

黃國昌回憶，二○一六年五月廿日前總統蔡英文宣示推動司法改革，當時他在現場感受全場掌聲如雷，可見即便是民進黨支持者也有很高的期待，歷經隔年的司改國是會議，的確有部分制度性變革，不能說什麼都沒有做，但是權貴司法的狀況卻愈來愈嚴重。

黃國昌說，民進黨很多跳票的法案，也都跟權貴司法息息相關，例如吹哨者保護法，不會傷害一般市井小民，只有權貴才會怕吹哨者，還有妨礙司法公正罪，一般市井小民也不會反對，有權有勢的人才能關說司法，只要躲在陰暗的角落裡面，隨便打一通電話就能解決。如今，吹哨者保護法已三讀通過，後續還有妨礙司法公正罪、不法關說罪及棄保潛逃罪，民眾黨都會推動。

批賴清德「博歹筊就翻桌」

罷免藍委行動遍地開花，民進黨正式參戰添柴火，民眾黨今在新北舉行首場宣講，黨主席黃國昌號召支持者正面迎戰聲援國民黨，他批評賴清德總統「博歹筊就翻桌」、只想玩穩贏的遊戲，國會選輸了就翻桌要全部重來，「我們（民眾黨）絕不會袖手旁觀！」

黃國昌說，世界上哪有一個國家是民主政黨選輸後，還想透過大罷免翻盤，這在台灣人的觀念裡叫「博歹筊」，賴清德自己是黨主席，就要有承擔，要以台灣蒼生為念，而不是玩兩手策略，「正事都不用討論，都在講大罷免！」民眾黨絕不會袖手旁觀、坐視不管，不會坐視民進黨推動大罷免，製造政治對立衝突。

對於藍營內部掀起「倒閣」聲浪，黃國昌表示，國民黨如果真要推動倒閣，不需要民眾黨的協助，因為民進黨可能會同意，民眾黨的立場很簡單，「要重選可以，賴清德總統請辭一起來重選」，否則只有立委重選，任期重新計算，以後總統與立委選舉將徹底脫鉤，這對台灣影響太大，朝野必須好好想清楚，真的要這麼做嗎？