受聘政院顧問日本退將岩崎茂 飛過F-104呼號「加菲貓」

受聘為行政院顧問的日本防衛省統合幕僚長（參謀總長）岩崎茂，是航空自衛隊的退役上將，年輕時曾擔任F-104與F-15飛行員。岩崎在自衛隊中以親美著稱，他在擔任航空自衛隊幕僚長（空軍司令）期間，決定引進美製F-35戰鬥機。他另一項著名軼事，則是以「加菲貓」（Garfield）作為自己的無線電呼號。

臉書粉專「戰鬥情報中心 CIC」曾於2022年發文，因電影「捍衛戰士續集」風靡全球，炒熱美軍飛官以無線電呼號代替本名相互稱呼的文化。當時岩崎接受媒體訪問時，提及自己綽號的由來。

岩崎茂生於1953年，22歲時畢業於防衛大學航空工程系。完成戰鬥機飛行員訓練後，第一個部隊是駐沖繩的207飛行隊，駕駛F-104J戰鬥機。岩崎說，由於當地也有美軍戰鬥機，雙方經常進行對抗操演，因此比自衛隊其他單位更受美國文化影響，包括替自己取呼號。他的長機就以「岩崎」姓氏，替他取名「Rocky」。

1991年，岩崎茂中校（二等空佐）擔任北海道千歲基地的201飛行隊長，駕駛F-15J戰鬥機。此時隊上出現另一位也叫Rocky的飛行員，此人曾是岩崎茂在207隊的同事，但當時不叫這綽號，猜想是受到電影「洛基」的影響。岩崎茂自承，其實並不很喜歡當初長官取的這綽號，覺得自己形象並非肌肉男，如今既然出現撞名，他便趁機向隊員們宣告，從此改名為Garfield。理由是先前與美軍演習時，在報上看到加菲貓漫畫，覺得加菲貓懶惰的形象很符合自己。