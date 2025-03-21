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林佳龍接見索馬利蘭新任駐台代表 盼台灣經驗助發展

中央社／ 台北21日電

外交部林佳龍今天接見索馬利蘭共和國新任駐台代表葛拉爾（Mahmoud Adam Jama Galaal），林佳龍表示，台灣與索馬利蘭共享自由及民主等價值，是理念相近夥伴，盼以台灣經驗協助發展。

外交部今天發布新聞稿指出，葛拉爾上午拜會林佳龍，除轉交索馬利蘭總統阿布杜拉希（AbdirahmanMohamed Abdullahi）致總統賴清德親簽信函，感謝台灣政府去年12月派遣特使赴索參加新任總統就職典禮外，並遞交索國外長巴卡曼（Abdirahman Dahir AdamBakal）簽署的任命信函，完成葛拉爾抵任程序。

林佳龍歡迎並祝賀葛拉爾就任新職，並說明外交部刻正推動「榮邦計畫」，內容以數位、健康、綠色及韌性等四大價值為主軸，期待將台灣優勢領域的知識、服務及智慧解決方案整體輸出，以台灣經驗協助友邦發展。

林佳龍表示，台灣與索馬利蘭共享自由及民主等價值，是理念相近夥伴，外交部期待與索國保持密切互動，持續推動台索在教育、醫衛、農業、資通訊、安全及能礦等多領域合作。

葛拉爾指出，此次來台擔任新職深感榮幸，感謝台灣對於索馬利蘭的各項協助，近期台灣援建的各項工程，包括索國首都機場連接市區的「台灣大道」，以及位在索京政府醫院內的「台灣醫學中心」，均獲索國各界廣泛好評。

葛拉爾表示，期待未來可與外交部及相關部會持續推動兩國在海事安全、能礦、科技及經貿等領域的進一步合作，並吸收台灣卓越的發展經驗，作為索國未來國家建設的典範。

外交部說明，葛拉爾經歷豐富，除曾擔任索國衛生部及計畫暨國家發展部國務部長外，也曾擔任索國駐衣索比亞大使，能力備受索國各界肯定。索馬利蘭是台灣在東非地區重要的合作夥伴，外交部誠摯歡迎葛拉爾抵任，並將在「總合外交」的價值、同盟及經貿等三個支柱下，持續推動與索馬利蘭的各項交流合作，深化兩國友誼。

外交部 林佳龍 索馬利蘭

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