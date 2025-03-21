基隆捷運何時啟動？童子瑋向謝國樑喊話：說清楚後續進度

捷運汐東線昨天動工，基隆捷運卻出現爭議，基隆市長謝國樑與新北市長侯友宜已約定將會面溝通。被視為下屆民進黨市長參選人的議長童子瑋今晚向謝喊話，基隆捷運到底什麼時候啟動？市政府應盡速向市民公清楚說明後續進度、工程模式與分工安排，解除大家的疑慮。

童子瑋今晚在臉書說，日前新北市副市長陳純敬和捷運局長李政安到基隆拜訪謝國樑市長，針對基隆捷運的工程進度與財務分擔進行閉門會議討論。雖然未對外公開，進展細節還不夠明朗，但他根據媒體報導，整理幾項重要訊息。

童子瑋說，謝市長表示北北基三市會先就預算問題進行磋商，凝聚共識後再與交通部協商，爭取更多中央補助。侯市長也公開表態，希望捷運能在今年核定、今年動工。他身為議長，認為方向已經有修正，當然是好事。

但童子瑋認為，更重要的是基隆市政府是否有完整規畫、明確時程？如果沒有完整明確的工作安排跟時程表，就無法管理工作之間協調溝通的問題，才會發生之前新北在未經基隆同意的情況下，擅自決定基隆段延後發包的狀況。

童說，基隆市民有權利知道，基隆捷運到底什麼時候啟動？會不會又變成空轉的承諾？他呼籲市政府應盡速向市民公清楚說明後續進度、工程模式與分工安排，解除大家的疑慮。

童子瑋主張，基隆捷運要通車，就要「一次到位」，不拆段、不脫鉤、不降格。因為捷運不是只蓋給今天的通勤族，而是規畫未來30年基隆發展的命脈。不論是之前新北市獨斷的預算變動，或是市府未清楚說明的工期安排，他都會持續追蹤跟監督。

童子瑋指出，市長在議會已經承諾，4月會安排台北捷運的考察，期望不只是去他小時候就已經有的文湖線，而是應該著重在未來捷運的工程和發展，才能讓基隆捷運的規畫能有更清晰的了解。

謝國樑今天上午表示，「目前是往好的方向進行」，侯市長已多次來電，很關心基隆和新北討論的事項，也約好未來要碰面，在這段期他們和陳純敬、李政安討論過後雙方會有新的策略，讓未來發包的方式和期程找出更有效率的方式。