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藍白籲重啟核電穩電價 綠批封殺撥補才是漲價元兇

中央社／ 台北21日電

台電財務牽動電價調漲議題，藍白立委今天呼籲，政府應正視能源缺口重啟核電，而能源團體將於5月1日上街，盼電費別為錯誤政策買單。民進黨批評，藍白封殺台電撥補，是電價可能調漲的元兇。

民眾黨立委張啓楷、國民黨立委王育敏與黃健豪、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法、核能流言終結者創辦人黃士修等人今天上午舉行「錯誤的能源政策讓台電血流不止，誰來幫台電止血」記者會。

張啓楷表示，錯誤的能源政策讓台電一直流血，過去國民黨執政時，曾因國際原油調漲電價，但在執政末期仍有調降電價；民進黨執政後不僅廢核電，還購買綠電，使發電成本不斷增加，政府撥補台電仍無法減緩台電虧損。

張啓楷指出，國際上早有重啟核電案例，連美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）接受專訪時也表示，美國能為台灣提供液化天然氣、核能等能源，民進黨政府不要一直裝睡，不解決問題。他說，能源團體將在5月1日上街遊行，從台電大樓走到經濟部，呼籲全民一起上街，讓政府聽見民意。

黃健豪表示，為何全世界先進民主國家都在重啟核電，卻只有民進黨政府能執行非核家園，盼政府務實面對能源缺口；台電光是1月公布的財報就虧損新台幣121億元，唯一沒虧的就是核電，若政府不重啟核電，就算立法院同意撥補2000億元給台電，明年恐怕仍繼續虧損。

對此，民進黨發言人韓瑩表示，國民黨主席朱立倫任新北市長時，曾數度疾呼「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」、「只要我擔任市長一天，就不會讓核四運轉」，不僅數度表達對核能的反對立場，更堅持不核發乾式貯存場執照，最終導致核二廠被迫提早停機、除役。

韓瑩指出，俄烏戰爭衝擊全球，世界各國皆大幅調漲電價，台電吸收民生用電成本，承受虧損來穩定電價，更是穩定台灣物價，因此撥補台電有助於穩定電價與物價；然而藍白在立法院惡刪總預算，且造成2000億元撥補無法到位，才導致電價調漲可能性高。

台電 核電 電價

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