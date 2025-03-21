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政院前災防辦主任涉性騷、傳播妹陪宴 監院通過彈劾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院今天表示，行政院災害防救辦公室前主任吳武泰，多次接受受評單位飲宴招待與續攤、涉足不妥當場所及酒後言行失檢，且對所屬為性騷擾行為，違失情節重大，通過彈劾。圖／聯合報系資料照片
監察院今天表示，行政院災害防救辦公室前主任吳武泰，多次接受受評單位飲宴招待與續攤、涉足不妥當場所及酒後言行失檢，且對所屬為性騷擾行為，違失情節重大，通過彈劾。圖／聯合報系資料照片

監察院今天表示，行政院災害防救辦公室前主任吳武泰，多次接受受評單位飲宴招待與續攤、涉足不妥當場所及酒後言行失檢，且對所屬為性騷擾行為，違失情節重大，通過監察委員王幼玲、趙永清、鴻義章所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

監察院表示，吳武泰擔於2018年至2023年間擔任災防辦主任，利用出差機會多次接受受評單位飲宴招待與續攤、涉足有女陪侍、傳播妹的不良場所及酒後言行失檢，又多次藉由指導、管理甲女及乙女之機會，有性騷擾之行為。違反公務員服務法第6條、第18條、公務員廉政倫理規範第7點、第8點第1項、第9點等規定，核有公務員懲戒法第2條第1款規定之違法失職行為。

監察院指出，吳武泰另有性騷單位女員工，包括碰觸甲女手臂、額頭、後頸及背部等行為，教導穴位按壓，並曾提及會陰穴之位置、功效與保健方式，另也察看乙女小腿及碰觸腿部，向乙女談及年齡與性表現之話題，皆成立性騷擾。被彈劾人對甲女、乙女之言行，有性別騷擾之差別待遇，已構成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾甲女、乙女二人之人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。

監院表示，吳武泰言行不當及損其職位尊嚴之違失情節已達重大之程度，並對公務員及行政院之形象造成損害，身為高階資深主管卻觀念偏差且仍無悔意，行政院予以「記過2次」、「記過1次」之行政懲處不足以維持公務紀律，不符比例原則。因此，依公務員懲戒法第2條第1款及第2款規定之違法失職行為，情節重大，有懲戒之必要。

公務員 監察院 行政院

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