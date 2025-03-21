專家：岩崎茂任政院顧問 軍旅經驗成台日關鍵橋梁

行政院聘請前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂擔任行政院顧問，專家分析，聘請岩崎茂擔任顧問可作為台日安全合作政策的關鍵橋樑，而岩崎茂的經驗將有助於台灣了解日本防衛政策、自衛隊思維，避免誤判或一廂情願。

日本自衛隊統合幕僚長相當於國軍的參謀總長職務，岩崎茂於2012年至2014年擔任統合幕僚長。

台灣國家政策研究協會秘書長謝文生告訴中央社記者，岩崎茂擔任行政院顧問有其象徵意義，因為一般的大使館都會有派駐武官，但日本台灣交流協會過去沒有派駐武官在台灣，過去2年雖新增派出防衛省文官駐台，但由於文官和自衛隊軍人的養成和歷練不同，仍與一般的軍人有所差異。

近年多次赴日交流與日本退役將領接觸的謝文生表示，近年日本的退役將領與國防安全研究院和其他台灣的智庫都有所交流，但畢竟這些退將位階僅止於各軍種參謀長、軍種司令層級，不像是岩崎茂曾擔任類似台灣參謀總長地位的職位，雖然岩崎茂已退役10年，但在自衛隊的人脈還在，可以扮演台日軍事交流二軌，甚至「1.5軌」的角色。

台灣日本研究院資深顧問陳文甲受訪指出，岩崎茂為行政院顧問具有極高象徵意義，因為這代表台日雙方不再避諱公開的安全合作，凸顯彼此的信任與認同已達到新高度；此外，這可視為台灣在印太區域安全布局上的重要宣示，對中國也形成一定的政治信號，亦即台日已逐漸跨越官方制式障礙，共同因應區域安全挑戰，且有美國的默許與支持。

陳文甲指出，岩崎茂能實質加深台日軍事安全合作的內涵，因為他的豐富軍事經驗與人脈，可作為台日安全合作政策的關鍵橋樑，尤其在印太安全議題上，有如情報分享、軍事交流、防災演練等合作將增加；此外，日本退將擔任官方顧問，也間接為台日雙方未來共同規劃緊急時刻的聯合作戰，以及互相支援提供的可能性，有效提升實質安全合作。

謝文生表示，如果台灣方面善用岩崎茂的經驗，將有助於了解日本防衛政策、自衛隊的思維，這是很重要的起點，避免誤判或一廂情願。

針對日本退役將領對日本自衛隊的影響力，陳文甲分析，日本退役將領雖無法直接干預自衛隊決策，但間接影響力仍不容低估，因為岩崎茂可以透過防衛省政策諮詢、智庫研究或私人管道，直接或間接向現役官員及部隊提供建議與意見，特別是岩崎茂屬高階退役將領，具廣泛人脈和聲望，在軍界和政界皆有實質影響力，因此能透過正式與非正式管道來影響自衛隊的態度與對台政策。

謝文生說，中日韓3國明天要在東京召開外長會議，此時傳出岩崎茂擔任行政院顧問的新聞，「中國必然會跳腳」，但不至於會影響，因為中國預期在美國總統川普執政下，和美國沒有太多可以溝通的空間，中日關係會有所改善。

謝文生解釋，中日關係過往受制於中美關係的好壞而有所影響，當中美關係好，中日關係就會變差，因為中國認為和美方可以溝通，就可以對日本強硬，所以在前美國總統拜登主政時期，由於美中可以溝通，所以中日關係就變差，但現在的情況反而相反。