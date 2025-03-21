快訊

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

賴總統公布今年度總預算及財劃法修正條文 監察院將聲請釋憲

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

總統府21日發布總統令，公布「中華民國114年度中央政府總預算」及「財政收支劃分法」修正條文。

立法院12日否決行政院針對「114年度中央政府總預算案」以及「財政收支劃分法」兩案所提覆議案。總統府依規定今日下午公布「中華民國114年度中央政府總預算」及「財政收支劃分法」刪除及修正條文。

行政院長卓榮泰今日上午赴立法院施政報告及備詢接受媒體採訪時就提到，就中央政府總預算而言，除了立法院之外，其他的憲政機關都受到很大的影響，日前監察院已經正式的宣布，他們會提出釋憲，甚至是暫時處分。

卓榮泰表示，所有的憲政機關基於本身所受的，關於中央政府總預算以及財劃法的影響，我們都會在憲政的精神跟要求底下有其一致性，也會做必要的分工，這個部分我們會在緊接下來的時間，來跟所有的公法學者來做更進一步的研究。我認為保障憲政機關的功能、保障人民的權利，同時讓人民有再一次審慎來看看這個法案內容的實質精神，是整個未來要去做的重要工作。

立法院 總統府

延伸閱讀

批民進黨癱瘓議事 王鴻薇：羞辱卓榮泰很開心嗎

【重磅快評】李進勇把公投塞回鳥籠 主委做得比總統大

影／藍推「反戒嚴」、「反廢死」卓榮泰呼籲適可而止

總統將公布財劃法總預算 政院：與公法學者進一步研究

相關新聞

影／柯建銘衝上台敲議事槌 韓國瑜：這裡不是協商是院會

國民黨團今天在院會提出「反廢死」、「反戒嚴」兩大公投案，民進黨團不滿新黨副秘書長游智彬在議場媒體區直播，民進黨團總召柯建...

反戒嚴、反廢死公投 藍白拚逕付二讀議事癱瘓中

立法院院會，國民黨立院黨團增列討論事項議程，將推動「反戒嚴」、「反廢死」的公投列入議程，在各項的表決過程，藍營總召傅崐萁與綠營總召柯建銘，各自率同黨團高舉「贊成」或「反對」，指示投票意向，而白營立委則在黨主席、總召黃國昌的坐鎭下一同投票。

【重磅快評】李進勇把公投塞回鳥籠 主委做得比總統大

國民黨立院黨團拚反戒嚴及反廢死公投案逕付二讀，行政院長卓榮泰表示，死刑在台灣合憲，台灣更無戒嚴，難道提案政黨已找到了那兩...

財劃法、114年度中央政府總預算 總統壓線公布

行政院日前針對財劃法、今年度總預算案提出覆議，但遭立法院否決。總統府今天發布總統令，趕在最後期限前依法公布財劃法以及總預...

游智彬闖院會直播爭議未解 綠營佔主席台議事空轉

立法院今天召開院會，原排定施政總質詢議程，在針對國民黨增列「反廢死、反戒嚴公投」討論事項進行大體討論時，新黨副秘書長游智...

影／闖議場二樓直播綠委杯葛議事 新黨游智彬說原委

國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，提案列立法院會議程，大批立委登記發言，然而院會開會期間卻發生意外插曲，穿著桃園市政顧問背心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。