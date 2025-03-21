賴總統公布今年度總預算及財劃法修正條文 監察院將聲請釋憲

總統府21日發布總統令，公布「中華民國114年度中央政府總預算」及「財政收支劃分法」修正條文。

立法院12日否決行政院針對「114年度中央政府總預算案」以及「財政收支劃分法」兩案所提覆議案。總統府依規定今日下午公布「中華民國114年度中央政府總預算」及「財政收支劃分法」刪除及修正條文。

行政院長卓榮泰今日上午赴立法院施政報告及備詢接受媒體採訪時就提到，就中央政府總預算而言，除了立法院之外，其他的憲政機關都受到很大的影響，日前監察院已經正式的宣布，他們會提出釋憲，甚至是暫時處分。

卓榮泰表示，所有的憲政機關基於本身所受的，關於中央政府總預算以及財劃法的影響，我們都會在憲政的精神跟要求底下有其一致性，也會做必要的分工，這個部分我們會在緊接下來的時間，來跟所有的公法學者來做更進一步的研究。我認為保障憲政機關的功能、保障人民的權利，同時讓人民有再一次審慎來看看這個法案內容的實質精神，是整個未來要去做的重要工作。