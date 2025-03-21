游智彬闖院會直播爭議未解 綠營佔主席台議事空轉
立法院今天召開院會，原排定施政總質詢議程，在針對國民黨增列「反廢死、反戒嚴公投」討論事項進行大體討論時，新黨副秘書長游智彬於議場二樓開直播，批評綠委，引發綠營公憤，上午議事遂停擺。在下午開始開會後，綠委黃捷要求處理權宜問題，仍未獲得合理答案，民進黨團群起站上主席台，韓國瑜宣告會議進入休息。
10分鐘之後，直到院長韓國瑜進議場繼續開會時，民進黨團立刻群聚在議場主席台前高喊「權宜問題先處理」。韓國瑜指出，有關民進黨團提出，針對上午游智彬闖入議場干擾議事，提出權宜問題，立法院已立即著手調查，依據議事規則，權宜問題由書面提出，游智彬確有申請記者證，其詳細申請情形請秘書處查明後向黨團說明。
但民進黨團仍不滿意，韓國瑜說，民進黨團針對宣告提出異議…。不料，民進黨團幹事長吳思瑤直接站上主席台，要求韓國瑜給公道，民進黨立委們都陸續站上主席台抗議。不耐遭綠委們責問之下，韓國瑜宣布會議再進入休息。
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