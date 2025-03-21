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國民黨提反戒嚴公投 政治受難者關懷協會聲明譴責

中央社／ 台北21日電

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會今天發布聲明，對國民黨立院黨團擬將「反戒嚴」公投案提交逕付二讀，表達最嚴厲的譴責，以「反戒嚴」之名行政治操作之實，無異是踐踏白色恐怖政治受難者的傷痛，將歷史悲劇當作政治籌碼。

國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，列為21日立法院會議程，並擬逕付二讀。

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會下午發表聲明表示，白色恐怖統治期間，從1950年代到1990年代初期，凡是被指涉為左翼、台獨、民主運動人士，乃至毫無特定政治立場的平民百姓，皆可能遭到無差別逮捕、拘禁、關押、判刑，甚至處決；最能體會戒嚴與國家暴力的殘酷性，莫過於台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會的受難者與家屬。

聲明提到，1983年11月由政治受難者發起的「台灣政治受難者聯誼總會」，在1987年7月15日戒嚴解除前，為了躲避國民黨特務的監控與騷擾，透過「慶生會」等方式組織支援黨外運動的團體與個人，並影響政治受難者參與解嚴前後的民主改革與社會運動，例如「新國家運動」。這樣的歷史記憶，才是今日享有自由民主的台灣人民應當銘記的戒嚴時代真相。

聲明說，已故前會長蔡寬裕1950年代與1960年代兩度被捕，第2次遭指控「陰謀以非法手段顛覆政府」，遭判刑10年。像蔡寬裕這樣的政治受難案例，在那個濫行國家暴力的時代比比皆是，輕則判刑數年，重則遭處決，家破人亡。

聲明指出，作為白色恐怖的元兇政權，中國國民黨至今不僅未曾深刻反省，反而濫用民主的方式來侵蝕台灣民主體制，更妄圖以「反戒嚴」的政治話術掩飾自身歷史罪行，試圖再次轉化為其政治資本。

聲明嚴正呼籲，中國國民黨立即停止濫用公投機制來破壞台灣民主，也要告訴所有勇敢的台灣人民，除了銘記歷史真相、認清國民黨的威權本質，台灣公民社會與政府部門更應積極推動轉型正義的落實，因為對政治受難者與其家屬而言，「代誌無解決，原諒無可能」。

反戒嚴 受難者 國民黨

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