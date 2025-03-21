影／闖議場二樓直播綠委杯葛議事 新黨游智彬說原委

國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，提案列立法院會議程，大批立委登記發言，然而院會開會期間卻發生意外插曲，穿著桃園市政顧問背心的新黨副秘書長游智彬跑到議場二樓開直播，一一點名綠委痛罵，游智彬背心也被現場議事人員沒收，游反質疑吳思瑤助理也穿競選背心、要求脫掉，游智彬隨後與媒體、立委助理起衝突。引發綠委不滿，吳思瑤發言要院長韓國瑜處理，議場一片混亂，直到下午開始的院會都在為此事紛爭，民進黨藉機拖延國民黨推出的反廢死、反戒嚴公投議程，院長韓國瑜只能再度宣布休息。

游智彬下午在立法院外向媒體表示，民進黨今天一大早進去就沒有想要開會，藉此事端拿游智彬生事，是民進黨的慣性，逃避開會，讓國家空轉。嚴重傷害新聞自由。