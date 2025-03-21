快訊

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

不堪「男藝人」提虐待式性愛騷擾還邀開房 蔡瑞雪還原遭詐始末

聽新聞
0:00 / 0:00

接見阿拉斯加州州長 賴總統：感謝美國重申重視台海和平

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）時，感謝美國政府多次重申對台海和平穩定的重視，並反對以武力或脅迫改變現狀；這些對台灣的支持，都有助於維護台海及印太區域的穩定。

賴總統致詞時表示，阿拉斯加州一直是台灣重要的貿易夥伴。雙方從1988年就締結姊妹關係，無論在能源、漁業或觀光等領域，都建立了穩固的合作基礎。現在的台灣，已經是阿拉斯加州第八大出口市場、第九大進口來源，顯示雙邊經貿關係的緊密程度及成長潛力。

賴總統說，正如他昨晚在台灣美國商會的「謝年飯」提到，台灣有興趣採購阿拉斯加的天然氣，相信透過鄧利維的來訪，雙方不僅能夠尋求更多的合作機會，也可以深化台美關係。

賴總統指出，面對極權主義擴張、氣候變遷、疫情等各種挑戰，期待台灣和美國繼續加強合作，發揮彼此的優勢，共同打造「非紅供應鏈」，強化雙方的經濟韌性，並且帶動全球科技的進步發展。

鄧利維表示，新冠疫情肆虐，使世界分成疫情前和疫情後。疫情前，世界依賴二次大戰後數十年來所建立的一系列體系，包括供應鏈、聯盟、能源來源、貿易夥伴，以及盟友們。然而，疫情後，「我們正重新建立與評估誰是盟友、能源來源及貿易夥伴」。隨著美國新政府上任，「我們正在為未來的50年打造一個新世界」。這是一個重新評估並與盟友們共同投資未來50年的機會，互相再投資、投資未來及安全。

鄧利維說，可以確信的是，台灣是美國的朋友，也是阿拉斯加州的朋友，這段友誼已持續好幾十年。透過此次及後續的訪問，希望建立台灣與美國及阿拉斯加州之間更緊密的連結。「我們有許多共通點」，同屬太平洋大家庭成員，都是民主國家，並堅信自由、言論自由及資本主義。他對未來充滿樂觀，在世界重新建立關係之際，能源將成為未來經濟發展、國家安全及友誼的關鍵與基礎。

疫情 美國 阿拉斯加

延伸閱讀

川普簽令關閉教育部 批美國學生成績落後全球

不滿川普「舉世霸凌」政策 鋼琴家席夫取消美國巡演

民主剛果總統致函川普 提議稀土礦產換美幫忙打叛軍

手機被查出曾批評川普 法國科學家被美拒絕入境

相關新聞

影／柯建銘衝上台敲議事槌 韓國瑜：這裡不是協商是院會

國民黨團今天在院會提出「反廢死」、「反戒嚴」兩大公投案，民進黨團不滿新黨副秘書長游智彬在議場媒體區直播，民進黨團總召柯建...

反戒嚴、反廢死公投 藍白拚逕付二讀議事癱瘓中

立法院院會，國民黨立院黨團增列討論事項議程，將推動「反戒嚴」、「反廢死」的公投列入議程，在各項的表決過程，藍營總召傅崐萁與綠營總召柯建銘，各自率同黨團高舉「贊成」或「反對」，指示投票意向，而白營立委則在黨主席、總召黃國昌的坐鎭下一同投票。

【重磅快評】李進勇把公投塞回鳥籠 主委做得比總統大

國民黨立院黨團拚反戒嚴及反廢死公投案逕付二讀，行政院長卓榮泰表示，死刑在台灣合憲，台灣更無戒嚴，難道提案政黨已找到了那兩...

財劃法、114年度中央政府總預算 總統壓線公布

行政院日前針對財劃法、今年度總預算案提出覆議，但遭立法院否決。總統府今天發布總統令，趕在最後期限前依法公布財劃法以及總預...

游智彬闖院會直播爭議未解 綠營佔主席台議事空轉

立法院今天召開院會，原排定施政總質詢議程，在針對國民黨增列「反廢死、反戒嚴公投」討論事項進行大體討論時，新黨副秘書長游智...

影／闖議場二樓直播綠委杯葛議事 新黨游智彬說原委

國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，提案列立法院會議程，大批立委登記發言，然而院會開會期間卻發生意外插曲，穿著桃園市政顧問背心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。