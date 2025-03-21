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廢止憲法法庭法官人數限制公投提案 中選會：有辦聽證必要

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院去年底為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥。圖／聯合報系資料照片
立法院去年底為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥。圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀通過憲法訴訟法相關條文修正案，公民團體「「人民作主志工團」提案公投，訴求廢止選罷法及憲訴法修法內容。中央選舉委員會今開委員會議，審議由領銜人趙偉程提出的廢止憲法法庭法官人數限制公投提案，表示經審議後有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。

立法院去年12月20日三讀通過憲訴法部分條文修正，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，使得目前憲法法庭形同癱瘓。總統府也於今年1月公告。

中選會今開委員會議，審議趙偉程2月領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項【按指：憲法法庭判決前】參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人』（嗣由總統於2025年1月23日公布）之規定，應予廢止？」全國性公民投票案。

中選會表示，經審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。

依公民投票法第10條第3項規定，「主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於60日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於30日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回：一、提案非第2條規定之全國性公民投票適用事項。二、提案違反前條第4項所定辦法之規定。三、提案不合第1條第2項或前條第8項規定。四、提案有第32條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意。」及同條第4項規定：「主管機關依前項規定命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人之領銜人進行必要之補正。」。

根據理由書指出，人民作主志工基於對基本人權及自由民主憲政秩序的信仰，不能坐視本屆立法院多數政黨屢屢無視實質民主程序、審議辯論的精神，扼殺國會作為民主憲政運作核心的功能。法案審查過程無視不同偽見、經同實質討論即強行通過修法，因此選擇站出來，希望全體國人共同努力。

大法官 憲法法庭 投票

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