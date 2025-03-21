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柯建銘突衝主席台 拿議事槌連敲！韓國瑜直嗆：這裡不是協商

批民進黨癱瘓議事 王鴻薇：羞辱卓榮泰很開心嗎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會今日原定處理國民黨立院黨團提出之兩項公投案，以及行政院長卓榮泰率閣員備詢。下午開議時，民進黨立委衝上主席台占據，議事停擺中。國民黨團舉行記者會，黨團書記長王鴻薇說，強力譴責民進黨癱瘓議事，民進黨也羞辱卓榮泰，讓卓榮泰罰坐很開心嗎？記者屈彥辰／攝影
立法院會今日原定處理國民黨立院黨團提出之兩項公投案，以及行政院長卓榮泰率閣員備詢。下午開議時，民進黨立委衝上主席台占據，議事停擺中。國民黨團舉行記者會，黨團書記長王鴻薇說，強力譴責民進黨癱瘓議事，民進黨也羞辱卓榮泰，讓卓榮泰罰坐很開心嗎？記者屈彥辰／攝影

立法院會今日原定處理國民黨立院黨團提出之兩項公投案，以及行政院長卓榮泰率閣員備詢。下午開議時，民進黨立委衝上主席台占據，議事停擺中。國民黨團舉行記者會，黨團書記長王鴻薇說，強力譴責民進黨癱瘓議事，民進黨也羞辱卓榮泰，讓卓榮泰罰坐很開心嗎？

國民黨團今在院會提出「反廢死」、「反戒嚴」兩大公投案，民進黨團不滿新黨副秘書長游智彬在議場媒體區直播，民進黨立院黨團總召柯建銘衝上主席台，讓立法院長韓國瑜怒說「這裡不是朝野協商、是院會！」

王鴻薇說，立法院上演民進黨占主席台，癱瘓議事的鬧劇。今日在立院有兩個議程，一個是處理公投案，另一個是總質詢。公投案非常簡單，有兩大公投案，早上讓民進黨說好說滿，充分討論，下午一開議時又上演鬧劇，杯葛議事。

王鴻薇表示，現在的狀況是一大堆綠委，鎖著議場後面大門，讓立法院長韓國瑜根本無法進入主席台。民進黨要求處理新黨副秘書長游智彬在議場二樓直播，一方面又把議場後面大門鎖住，分明藉事鬧事，讓韓國瑜無法主持議事。

王鴻薇提到，在議場後面的另一房間，卓榮泰跟閣員在那邊枯等總質詢，本來處理完公投就可處理總質詢，民進黨當家鬧事，杯葛總質詢，浪費內閣時間枯等，這樣的立法院鬧劇就是民進黨最大寫照。民進黨藉事占主席台癱瘓議事，就是要杯葛公投，公民投票不應該是更大的民主嗎？

王鴻薇指出，民進黨癱瘓議事，阻擋公投進行議事表決，就是民主倒退，阻礙民主，阻礙更大的民主，阻礙所有人民行使公民權。民進黨不停提到大罷免，大罷免讓民進黨成功的話，就會看到民進黨所有立委不顧議事程序，在主席台上包圍主席，無法順利主持議事。強力譴責民進黨癱瘓議事。民進黨也羞辱卓榮泰，讓卓榮泰罰坐很開心嗎？閣員浪費時間，不是浪費納稅人的錢嗎？

國民黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨癱瘓總質詢，羞辱卓榮泰，丟臉。民進黨到底在怕什麼，賴清德說過民主紛爭用更大的民主解決，民進黨害怕公投案通過。法官針對死刑判決要求一致決，交給人民來公決；準備實施「賴17條」準戒嚴，讓人民來公決。民進黨顯然害怕公投案通過，想了一大圈的理由，最後想到說今天有人在議場二樓以公民記者的身分拍攝。

羅智強批民進黨，拜託看看立法院前院長蘇嘉全，當時多少民進黨的友好人士用公民記者的方式，到議場二樓拍攝，「你們可以，別人不可以，這就是民進黨赤裸裸的雙標。」

公投 卓榮泰 民進黨

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