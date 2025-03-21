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柯建銘突衝主席台 拿議事槌連敲！韓國瑜直嗆：這裡不是協商

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反戒嚴、反廢死公投 藍白拚逕付二讀議事癱瘓中

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
立法院院會，國民黨立院黨團增列討論事項議程，將「反戒嚴」、「反廢死」的公投列入議程。民進黨與國民黨立委手舉標語，各自表達立場。記者黃義書／攝影
立法院院會，國民黨立院黨團增列討論事項議程，將「反戒嚴」、「反廢死」的公投列入議程。民進黨與國民黨立委手舉標語，各自表達立場。記者黃義書／攝影

立法院院會，國民黨立院黨團增列討論事項議程，將推動「反戒嚴」、「反廢死」的公投列入議程，在各項的表決過程，藍營總召傅崐萁與綠營總召柯建銘，各自率同黨團高舉「贊成」或「反對」，指示投票意向，而白營立委則在黨主席、總召黃國昌的坐鎭下一同投票。

民進黨立委高舉「推公投救罷免 空殼公投 強渡關山」、「不該擋的硬擋 不該推的硬推」高喊「大罷免 大成『宮』」，而國民黨立委則舉著「反廢死 反戒嚴 要公投」、「反惡罷出門投票」、「反廢死 討公道」反制。

民進黨團幹事長吳思瑤發言時，質疑新黨副秘書長游智彬以何種身分進入議場2樓開直播，「剛剛發生新黨副秘書長游智彬進入議場，他有媒體採訪證嗎？」。吳思瑤要求韓國瑜院長調查，因而引爆藍、綠的口角衝突。在混亂的情況下柯建銘跑上主席台，拿議事錘敲了一、二下，被一旁的秘書長周萬來拿走。王鴻薇也上去主席台試圖將要把柯建銘拉走，民進黨立委也上前助陣。雙方爆發混亂衝突，議事持續停擺。

立法院上午舉行院會，國民黨立院黨團增列討論事項議程，將「反戒嚴」、「反廢死」的公投列入議程，在各項的表決過程，民眾黨與藍營聯手，在總召黃國昌（右三）的坐鎭下投票。記者黃義書／攝影
立法院上午舉行院會，國民黨立院黨團增列討論事項議程，將「反戒嚴」、「反廢死」的公投列入議程，在各項的表決過程，民眾黨與藍營聯手，在總召黃國昌（右三）的坐鎭下投票。記者黃義書／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）跑上主席台，拿走韓國瑜（右）議事錘敲了一、二下，被一旁的秘書長周萬來（左一）收回。記者黃義書／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）跑上主席台，拿走韓國瑜（右）議事錘敲了一、二下，被一旁的秘書長周萬來（左一）收回。記者黃義書／攝影

公投 廢死 柯建銘

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