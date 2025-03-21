影／柯建銘衝上台敲議事槌 韓國瑜：這裡不是協商是院會

國民黨團今天在院會提出「反廢死」、「反戒嚴」兩大公投案，民進黨團不滿新黨副秘書長游智彬在議場媒體區直播，民進黨團總召柯建銘更為此衝上主席台，立法院長韓國瑜嗆「這裡不是朝野協商、是院會！」國民黨立委更齊聲痛批「柯建銘想篡位」。

立法院上午展開議程表決大戰，進入國民黨公投案大體討論時，民進黨團幹事長吳思瑤提出程序問題，質疑游智彬為何可以進入議場媒體採訪區？要求立法院徹查。民進黨立委更戴起「大罷免、大成宮」白帽在議場叫囂，高喊「大罷免、大成功」。

韓國瑜在秘書處清查後宣布，游智彬持有合法記者證進入議場二樓。此時柯建銘衝上主席台抗議，更拿走韓國瑜議事槌，還敲了兩下，被一旁的立法院秘書長周萬來拿走，韓國瑜無奈嗆柯，「這裡不是朝野協商、是院會！」接著要求綠委回座位，但綠委不肯回座。

國民黨立委羅智強在臉書上還原主席台畫面，羅智強在主席台下方高喊「柯建銘下來」、「你不是院長」、「原來搞罷免是要讓柯建銘當院長」，國民黨立委在現場齊聲痛批「柯建銘想篡位」。