【重磅快評】李進勇把公投塞回鳥籠 主委做得比總統大

國民黨立院黨團拚反戒嚴及反廢死公投案逕付二讀，行政院長卓榮泰表示，死刑在台灣合憲，台灣更無戒嚴，難道提案政黨已找到了那兩隻不存在的黑貓？中選會主委李進勇更說國民黨的公投案「本來就沒有，還要求不要做，邏輯自相矛盾」；兩人嚴重扭曲公投案的內容，李進勇更把公投塞回鳥籠，把這個主委做得比總統還大。

為反制民進黨大罷免，國民黨提出反戒嚴、反廢死公投案；卓榮泰今天受訪表示，死刑執行在台灣是合憲的，而且前不久有實際例子，台灣更無戒嚴之存在，因為能夠在這裡討論公投及民主程序，就表示台灣不是戒嚴的社會，所以這兩件事情不存在。卓還說，難道提案政黨認為台灣現在戒嚴嗎？提案政黨難道已經找到了那兩隻不存在的黑貓嗎？

中選會主委李進勇更進一步闡述，指根據司法實務見解，如果政府沒有的政策，提起公投要求不要做，「那本來就沒有了，你還要求不要做；本來就有的，你要求他要做，這樣的邏輯有自相矛盾狀況」；李進勇更說，如果這樣的公投有結果的話，也沒辦法按照公投法第30條規定來發生效力。

卓、李二人一搭一唱，否決國民黨提出的公投，但兩人可能沒有細看兩項公投案的內容，以致鬧了笑話仍不自知。

在反廢死公投部分，國民黨提案主文為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」；反戒嚴公投方面，主文為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」。

前案挑戰的是憲法法庭113年憲判字第8號判決，要求科處死刑案件各審級均須一致決。即使是去年底最高檢察署召開的實質廢死研討會也一致認為不合理，實務操作及法律解釋都有爭議，為何就不能透過公投探求民意？卓榮泰以日前勉強執行的一例死刑就想推翻民間普遍感受實質廢死的疑慮，到底是怕什麼？

後案的反對理由更是含糊，卓榮泰以因為現在能夠討論公投，就表示台灣沒戒嚴，反戒嚴公投也沒有成立的理由；但是，國民黨公投案談的是應避免兩岸戰爭及實施軍事戒嚴，以總統府成立全社會防衛韌性委員會及最近連司機、大樓保全都要納入防災士培訓來看，台灣離軍事戒嚴的距離還有多遠？怎會是卓揆口中不存在的黑貓？

法律人出身的李進勇指公投案邏輯自相矛盾，還說即使通過也無法公告公投結果，這簡直就是一個太上皇的概念。要知道的是，中選會是獨立機關，依公投法規定，中選會也只是形式審查公投案主文、理由書及提案人名冊等，要件不足者即命補正，以及相關選務辦理，李進勇怎可扮起修法前「公民投票審議委員會」的角色？難道「鳥籠公投」復僻了嗎？

更扯的是，李進勇不僅想實質審查公投案，還妄言即使日後公投有結果，他也沒辦法按照公投法第30條規定來發生效力。

依公投法第30條規定，公投案通過者，中選會應於七日內公告結果，有關法律、自治條例之複決案，公告後第三日失效；有關重大政策者，應由總統或權責機關做必要處置；經創制之立法原則，立法機關不得變更；法律、自治條例實施後，二年內不得修正或廢止。李大主委竟想在第一關就要擋下來不公告，難道他比立法院、總統還大？