廢止憲法法庭法官人數限制公投提案 中選會將辦聽證

憲法訴訟法攻防未歇，中央選舉委員會今天召開委員會議，審議由領銜人趙偉程提出的廢止憲法法庭法官人數限制公投提案，經審議後為釐清爭點，將舉行聽證。

總統府1月公告憲法訴訟法，民進黨團質疑憲法訴訟法修法違憲，已聲請暫時處分、釋憲。而趙偉程則在2月領銜提出「您是否同意：立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即「前項【按指：憲法法庭判決前】參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人」（嗣由總統於2025年1月23日公布）之規定，應予廢止？」的公民投票提案。

中選會今天召開委員會議審議此公投提案，會後透過文字說明指出，此全國性公民投票案提案經審議後有舉行聽證必要，藉以釐清相關爭點，

根據提案理由書，此案是由人民作主志工團發起，理由書內文指人民作主志工基於對自由民主憲政秩序的信仰，不能坐視憲法法庭癱瘓，不能眼看權力分立傾頹，因此選擇站出來，希望全體國人共同努力，成為憲法法庭的後盾，讓憲法法庭知道全體國人需要憲法法庭的運行不墜，且能夠持續維護憲法、守護人權。