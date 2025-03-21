快訊

全台首座GR Garage林口正式開幕！豐田章男驚喜現身台灣

火燒肛門、膠帶纏肚強餵毒 員工討薪水竟慘遭老闆虐死

行李箱重摔落地！地勤「拋甩」震撼畫面全都錄 廉航道歉展開調查

廢止憲法法庭法官人數限制公投提案 中選會將辦聽證

中央社／ 台北21日電

憲法訴訟法攻防未歇，中央選舉委員會今天召開委員會議，審議由領銜人趙偉程提出的廢止憲法法庭法官人數限制公投提案，經審議後為釐清爭點，將舉行聽證。

總統府1月公告憲法訴訟法，民進黨團質疑憲法訴訟法修法違憲，已聲請暫時處分、釋憲。而趙偉程則在2月領銜提出「您是否同意：立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即「前項【按指：憲法法庭判決前】參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人」（嗣由總統於2025年1月23日公布）之規定，應予廢止？」的公民投票提案。

中選會今天召開委員會議審議此公投提案，會後透過文字說明指出，此全國性公民投票案提案經審議後有舉行聽證必要，藉以釐清相關爭點，

根據提案理由書，此案是由人民作主志工團發起，理由書內文指人民作主志工基於對自由民主憲政秩序的信仰，不能坐視憲法法庭癱瘓，不能眼看權力分立傾頹，因此選擇站出來，希望全體國人共同努力，成為憲法法庭的後盾，讓憲法法庭知道全體國人需要憲法法庭的運行不墜，且能夠持續維護憲法、守護人權。

大法官 憲法法庭 憲法訴訟法

延伸閱讀

大法官提名出爐 綠：依法依程序審查盼勿預設前提

總統府公布大法官提名人 國民黨團：嚴謹審查

蔡秋明：協助因應憲法挑戰 創造健康司法環境

大法官人選出爐 吳宗憲：審查看法學素養 不要像姚立明

相關新聞

行政院2度聘日本人出任政務顧問！岩崎茂來頭不小 曾是自衛隊幕僚長

朝日新聞報導，前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂出任我行政院政務顧問，這項任命已於3月生效，任期為1年，成為少數擔任該職務的外...

財劃法、114年度中央政府總預算 總統壓線公布

行政院日前針對財劃法、今年度總預算案提出覆議，但遭立法院否決。總統府今天發布總統令，趕在最後期限前依法公布財劃法以及總預...

大法官人事案最快4月底投票 朝野恐再開釋憲戰場

總統府去年提名的大法官人事案遭立法院否決後，今天再提出7位大法官被提名人。依立法院職權行使法規定，最快4月29日就能表決...

柯建銘「媽媽回家」暗示新戰場？黃揚明：她已是藍最強箭靶

資深媒體人黃揚明在政論節目評論此事，認為這是老同事柯建銘對盧秀燕的「暗示」，意指民進黨在前民眾黨主席柯文哲之後，已準備好將盧秀燕當作藍營箭靶，砲火將猛攻她，且他斷言：「絕對打到痛」。

影／柯建銘衝上台敲議事槌 韓國瑜：這裡不是協商是院會

國民黨團今天在院會提出「反廢死」、「反戒嚴」兩大公投案，民進黨團不滿新黨副秘書長游智彬在議場媒體區直播，民進黨團總召柯建...

【重磅快評】李進勇把公投塞回鳥籠 主委做得比總統大

國民黨立院黨團拚反戒嚴及反廢死公投案逕付二讀，行政院長卓榮泰表示，死刑在台灣合憲，台灣更無戒嚴，難道提案政黨已找到了那兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。