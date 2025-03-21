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要盧秀燕回歸家庭主婦 柯建銘：善意提醒盧暫時沉潛

中央社／ 台北21日電
民進黨立院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照
民進黨立院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前指稱，人稱盧媽媽的台中市長盧秀燕不該選總統，該回歸家庭主婦，引發國民黨批評歧視女性。柯建銘今天表示，國民黨內部矛盾一大堆，他是善意提醒盧秀燕「暫時沉潛當個媽媽就好」，國民黨不必見縫插針。

柯建銘日前在記者會上點名盧秀燕指出，盧秀燕不該選總統，人家叫盧秀燕「盧媽媽」，她就該回歸家庭主婦，退出國民黨。盧秀燕事後回應，「媽媽原諒你」。國民黨藉此抨擊柯建銘歧視女性。

柯建銘上午在立法院受訪時說明，他在3月7日接受節目專訪時，隔天正好是38婦女節，主持人秀出一張照片，是黃國昌與盧秀燕的照片，因為黃國昌前一天到台中市政府拜會盧秀燕，還說「台中的事情，就是黃國昌的事情」，黃從來沒經營過台中，台中跟黃國昌什麼關係。

柯建銘提到，那時候他在節目上講一句話，「盧秀燕被黃國昌蹭到，一定衰小（台語：倒楣）」，因為盧秀燕想選總統，想選國民黨主席，結果藍白合作是要賣台，盧秀燕人好好的，要選黨主席、選總統，台灣人民絕對打槍，這是自尋死路，所以他是善意提點。

柯建銘強調，要選總統的人要有Charisma（魅力），選總統不是要一個媽媽型，是要面對國家總體挑戰，尤其盧秀燕要選國民黨主席、謀總統大位，藍營內部謀圖很多，中廣前董事長趙少康、國民黨主席朱立倫會贊成嗎，內部矛盾一大堆，所以他是善意提醒盧秀燕，既然是盧媽媽，就暫時沉潛當個媽媽就好。將來大罷免後，國民黨找不到黨主席，別再蹚渾水、立法院前院長王金平也沒蹚這個渾水，這是善意提點，國民黨不必用這個來見縫插針。

國民黨 柯建銘 盧秀燕

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