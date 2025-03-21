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稱柯建銘難得與黃國昌有志一同 民眾黨酸：大法官又團滅？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
總統府今再次公布司法院正、副院長及大法官被提名人。民眾黨立院黨團稍早表示，民眾黨立院黨團總召黃國昌、民進黨團總召柯建銘難得有志一同，會不會又上演七人集體團滅？圖／聯合報系資料照片
總統府今再次公布司法院正、副院長及大法官被提名人。民眾黨立院黨團稍早表示，民眾黨立院黨團總召黃國昌、民進黨團總召柯建銘難得有志一同，會不會又上演七人集體團滅？圖／聯合報系資料照片

總統府今公布司法院正、副院長及大法官被提名人。民眾黨立院黨團稍早表示，民眾黨立院黨團總召黃國昌、民進黨團總召柯建銘難得有志一同，「執政黨提名、執政黨封殺，這次總統、總召的意見不同，會不會又上演七人集體團滅？」

民眾黨團稍早發新聞稿表示，賴清德總統竟提名高檢署檢察官蔡秋明來擔任全國法官的大家長，讓各界驚呼「難以置信」，黃國昌質疑民進黨「檢調治國」之心昭然若揭，想將台灣帶回「審檢一家親」的威權老路。

民眾黨團指出，連柯建銘都直言「檢察官擔任司法院院長當然不妥」，因為過去大法官任命皆為法官或憲法學者，遑論是擔任「司法院院長」。賴總統今日如此特殊提名，難道是在向國人宣告，民進黨的司法控制要從「偵查程序」擴及到「審判程序」？

民眾黨團表示，柯建銘直言不諱批評賴總統新人事提名，也讓人忍不住聯想到，上一次賴總統提名的教授劉靜怡，明明是學養俱佳、勇於批判時事的人選，卻也是因為柯總召「覺得不妥」，下了黨紀遭封殺。

「執政黨提名、執政黨封殺。」民眾黨團指出，這次總統、總召的意見不同，會不會又上演七人集體團滅？還是法學造詣擺一邊，只要夠忠誠，「柯總召與他的民進黨就買單？」

總統府今再次公布司法院正、副院長及大法官被提名人。民眾黨立院黨團稍早表示，民眾黨立院黨團總召黃國昌、民進黨團總召柯建銘難得有志一同，會不會又上演七人集體團滅？圖／立法院民眾黨團
總統府今再次公布司法院正、副院長及大法官被提名人。民眾黨立院黨團稍早表示，民眾黨立院黨團總召黃國昌、民進黨團總召柯建銘難得有志一同，會不會又上演七人集體團滅？圖／立法院民眾黨團
針對大法官被提名人，民眾黨立院黨團稍早表示，民眾黨立院黨團總召黃國昌、民進黨團總召柯建銘（圖）難得有志一同。圖／聯合報系資料照片
針對大法官被提名人，民眾黨立院黨團稍早表示，民眾黨立院黨團總召黃國昌、民進黨團總召柯建銘（圖）難得有志一同。圖／聯合報系資料照片

司法院 民眾黨 民進黨

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