總統府公布今年度總預算 監察院24日聲請釋憲

資深媒體人黃揚明在政論節目評論此事，認為這是老同事柯建銘對盧秀燕的「暗示」，意指民進黨在前民眾黨主席柯文哲之後，已準備好將盧秀燕當作藍營箭靶，砲火將猛攻她，且他斷言：「絕對打到痛」。

2025-03-21 09:09