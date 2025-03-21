快訊

全台首座GR Garage林口正式開幕！豐田章男驚喜現身台灣

火燒肛門、膠帶纏肚強餵毒 員工討薪水竟慘遭老闆虐死

行李箱重摔落地！地勤「拋甩」震撼畫面全都錄 廉航道歉展開調查

總統府公布今年度總預算 監察院24日聲請釋憲

中央社／ 台北21日電

總統府今天公布今年度中央政府總預算，預算遭大幅刪減的監察院隨即表示，將於24日向憲法法庭遞狀聲請釋憲。

監察院114年度預算編列約新台幣10.9億元，其中含人事費8億餘元，而原編列業務費2.4億元，遭立法院刪減2.3億、達96%，只剩約1000萬元，使監察院多項業務停擺。

監察院日前透過記者會強調，已欠2個月水電費，並遭台電公司要求擬具還款計畫，監委還自掏腰包調查案件，監察院絕非哭窮、賣慘，而是要捍衛憲法賦予職權，將在總統公布總預算案後同步向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。

總統府今天公布今年度中央政府總預算，以及財劃法修正條文，監察院透過媒體群組表示，監察調查處長楊昌憲24日下午2時30分偕同訴訟代理人王首雁律師，一同向憲法法庭遞狀聲請釋憲。

憲法法庭 監察院 總預算

延伸閱讀

財劃法、114年度中央政府總預算 總統壓線公布

大法官人事案最快4月底投票 朝野恐再開釋憲戰場

總統將公布財劃法總預算 政院：與公法學者進一步研究

檢舉賴清德涉違政治獻金法要監院查 侯漢廷曝3種最可能結果

相關新聞

行政院2度聘日本人出任政務顧問！岩崎茂來頭不小 曾是自衛隊幕僚長

朝日新聞報導，前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂出任我行政院政務顧問，這項任命已於3月生效，任期為1年，成為少數擔任該職務的外...

財劃法、114年度中央政府總預算 總統壓線公布

行政院日前針對財劃法、今年度總預算案提出覆議，但遭立法院否決。總統府今天發布總統令，趕在最後期限前依法公布財劃法以及總預...

大法官人事案最快4月底投票 朝野恐再開釋憲戰場

總統府去年提名的大法官人事案遭立法院否決後，今天再提出7位大法官被提名人。依立法院職權行使法規定，最快4月29日就能表決...

柯建銘「媽媽回家」暗示新戰場？黃揚明：她已是藍最強箭靶

資深媒體人黃揚明在政論節目評論此事，認為這是老同事柯建銘對盧秀燕的「暗示」，意指民進黨在前民眾黨主席柯文哲之後，已準備好將盧秀燕當作藍營箭靶，砲火將猛攻她，且他斷言：「絕對打到痛」。

影／柯建銘衝上台敲議事槌 韓國瑜：這裡不是協商是院會

國民黨團今天在院會提出「反廢死」、「反戒嚴」兩大公投案，民進黨團不滿新黨副秘書長游智彬在議場媒體區直播，民進黨團總召柯建...

【重磅快評】李進勇把公投塞回鳥籠 主委做得比總統大

國民黨立院黨團拚反戒嚴及反廢死公投案逕付二讀，行政院長卓榮泰表示，死刑在台灣合憲，台灣更無戒嚴，難道提案政黨已找到了那兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。