快訊

全台首座GR Garage林口正式開幕！豐田章男驚喜現身台灣

火燒肛門、膠帶纏肚強餵毒 員工討薪水竟慘遭老闆虐死

行李箱重摔落地！地勤「拋甩」震撼畫面全都錄 廉航道歉展開調查

李俊俋：大砍監院預算疑政治性報復 擬提釋憲等救濟

中央社／ 台北21日電
監察院秘書長李俊俋。聯合報系資料照
監察院秘書長李俊俋。聯合報系資料照

針對中央政府總預算，監察院擬24日聲請釋憲與暫時處分，監察院秘書長李俊俋今天質疑在野黨大砍監察院預算是政治性報復，目的其實很清楚，「因為不爽監察院調查案子，影響到他們」，用刪預算想讓監察院變不見。

「官我什麼事」專訪李俊俋今天播出訪問內容，李俊俋說，監察院變成這一次民國114年總預算審查的最大受災戶，業務費用被刪除96%，監察院相對於其他機關，不算一個預算規模很大的單位。「一整年要怎麼過」就是監察院現在面對的問題，並用12個字來形容「程序不對、邏輯不通、內容違憲」。

李俊俋表示，在野陣營對監察院最大的訴求，就是監察院早該廢掉了，他在立法院答詢說過很多次，當立委的時候他也提過憲法修正案，也當過立法院修憲委員會召集人，都提過要廢除考試院、監察院，他認為三權比五權適合，但是在還沒有憲法修正前，不能這樣做。

他提到，13年來國民黨從來沒有提廢除考監的憲法修正案，但是講過的人非常多，包括前監察院長王建煊，國民黨立委賴士葆，前立委曾銘宗都說過要廢除監察院，立委羅智強、傅崐萁也都說要廢除監察院，但是國民黨有沒有提出，廢除考監的修憲案。

他表示，因為中國國民黨總理孫文主張五權分立是國民黨的神主牌，所以不敢動。另外台灣民眾黨也一直主張要廢除監察院，但是根據憲法增修條文第12條規定，須有29位立委提議，但是很抱歉，台灣民眾黨現在只有8位立委，不能成案。

李俊俋表示，1月中工作檢討報告時，他向所有委員報告，馬上會面臨水電費問題，1月的水電費、2月的水電費，電信費到現在都沒繳，預算被刪後，馬上跟台電協調先不要斷電，台電說可以，但必須寫還款計畫，一個憲政機關，要寫還款計畫，其實是蠻丟臉的一件事情，誰造成這樣的情形，立法院這種完全不合理的刪除，造成這樣的情形，就是監察院提出要釋憲的最主要的理由。

李俊俋說，刪除監院預算對民眾權益影響非常大，監察院每年有1萬5000件民眾陳情案，監委調查的案源96%以上是民眾陳情，現在不得不暫停視訊與傳真陳情，此外，因調查巡查預算全被砍，今年無法辦地方巡查，也沒辦法做雙北以外的地方陳情。

他質疑，立法院大砍監察院預算是政治性報復，目的其實很清楚，「因為不爽監察院、因為調查案影響到他們，所以就對監察院採取這樣的動作，這個到底合不合理，民眾自己會有判斷」。

對於公職人員財產申報的廉政專刊要停刊，沒辦法上網即時查閱，等於說立委的財產、政治獻金，必須到監察院現場查閱，還要寫書面申請，還要預約。

李俊俋說，印廉政專刊的業務費用被凍結，不知道立法院何時解凍，現在能做的就是依照法定規定，過去是要公告、印專刊，大家可以查，而且上網監察院雲端就可以查閱，現在這個都沒有了，麻煩到監察院現場查閱。

國民黨 李俊俋 監察院

延伸閱讀

檢舉賴清德涉違政治獻金法要監院查 侯漢廷曝3種最可能結果

裁罰柯文哲遭指助攻北檢 監院人士：開會時間每月固定

細數七大預算科目遭刪凍 監察院將聲請釋憲及暫時處分

批立院亂刪監院預算 李鴻鈞：幾乎要斷水斷電

相關新聞

行政院2度聘日本人出任政務顧問！岩崎茂來頭不小 曾是自衛隊幕僚長

朝日新聞報導，前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂出任我行政院政務顧問，這項任命已於3月生效，任期為1年，成為少數擔任該職務的外...

財劃法、114年度中央政府總預算 總統壓線公布

行政院日前針對財劃法、今年度總預算案提出覆議，但遭立法院否決。總統府今天發布總統令，趕在最後期限前依法公布財劃法以及總預...

大法官人事案最快4月底投票 朝野恐再開釋憲戰場

總統府去年提名的大法官人事案遭立法院否決後，今天再提出7位大法官被提名人。依立法院職權行使法規定，最快4月29日就能表決...

柯建銘「媽媽回家」暗示新戰場？黃揚明：她已是藍最強箭靶

資深媒體人黃揚明在政論節目評論此事，認為這是老同事柯建銘對盧秀燕的「暗示」，意指民進黨在前民眾黨主席柯文哲之後，已準備好將盧秀燕當作藍營箭靶，砲火將猛攻她，且他斷言：「絕對打到痛」。

影／柯建銘衝上台敲議事槌 韓國瑜：這裡不是協商是院會

國民黨團今天在院會提出「反廢死」、「反戒嚴」兩大公投案，民進黨團不滿新黨副秘書長游智彬在議場媒體區直播，民進黨團總召柯建...

【重磅快評】李進勇把公投塞回鳥籠 主委做得比總統大

國民黨立院黨團拚反戒嚴及反廢死公投案逕付二讀，行政院長卓榮泰表示，死刑在台灣合憲，台灣更無戒嚴，難道提案政黨已找到了那兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。