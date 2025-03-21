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藍委提預算法增訂「還稅於民」法源 拚下周一出委員會

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團日前拋出「還稅於民」，將超徵稅收令全民共享，普發現金一萬元。國民黨立委賴士葆、王鴻薇、林德福等，各有提案增訂「預算法」第81條之1，定出還稅於民法源，不排除拚24日周一於立院財政委員會審議時，送出委員會。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團日前拋出「還稅於民」，將超徵稅收令全民共享，普發現金一萬元。國民黨立委賴士葆、王鴻薇、林德福等，各有提案增訂「預算法」第81條之1，定出還稅於民法源，不排除拚24日周一於立院財政委員會審議時，送出委員會。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團日前拋出「還稅於民」，將超徵稅收令全民共享，普發現金一萬元。國民黨立委賴士葆、王鴻薇、林德福等，各有提案增訂「預算法」第81條之1，定出還稅於民法源，不排除拚24日周一於立院財政委員會審議時，送出委員會。

根據賴士葆等提案，法定歲入稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數120%時，除依預算法第73條規定辦理外，應辦理普發現金。

林德福等提案，法定賦稅收入實徵數大於預算數時，除依第73條規定辦理外，應優先辦理下列事項，並由行政院提出追加、追減預算調整，包括「減少特別預算與中央政府總預算債務之舉借」、「擴大照顧經濟或社會弱勢者」、「挹注勞工保險基金、公務人員退休撫卹基金、國民年金保險基金、全民健康保險基金」。優先辦理事項的追加、追減預算金額或比例，由主計總處另定之。

王鴻薇等提案，法定賦稅收入實徵數大於預算數3千億元時，除依第73條規定辦理外，應優先辦理普發現金，還稅於民。

據了解，24日立法院財政委員會議事由召委賴士葆主持，不排除視當日議事狀況，將草案送出委員會。24日，主計長陳淑姿、審計長陳瑞敏等亦會率所屬單位主管列席業務報告並備詢。

國民年金保險 林德福 賴士葆

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