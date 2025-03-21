財劃法、114年度中央政府總預算 總統壓線公布

行政院日前針對財劃法、今年度總預算案提出覆議，但遭立法院否決。總統府今天發布總統令，趕在最後期限前依法公布財劃法以及總預算案。

立法院會去年12月20日去三讀通過財劃法、今年1月21日三讀通過今年度總預算案。行政院針對這兩案提出覆議，日前遭立法院否決。

監察院日前表示，今年業務預算遭立法院刪除96%，逾越合理範圍，影響民眾陳情、調查、巡查、議事、財產申報、人權會等業務及院區維護，為捍衛憲政機關尊嚴、保障民眾權益，將待賴清德總統公布今年度預算案時同步聲請釋憲及暫時處分。

至於政院是否提出憲政救濟，行政院長卓榮泰今天表示，監察院已經正式宣布會提出釋憲，甚至是暫時處分。憲政機關會在憲政精神下，有其一致性，會跟公法學者來做進一步的研究。