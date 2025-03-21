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民進黨：朱立倫昨是今非 惡刪台電撥補影響電價

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人韓瑩表示，國民黨黨主席朱立倫昨是今非，昔日多次疾呼反核電，如今卻率領藍白立委惡刪總預算，封殺台電2000億元撥補，是電價可能調漲的元兇。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人韓瑩表示，國民黨黨主席朱立倫昨是今非，昔日多次疾呼反核電，如今卻率領藍白立委惡刪總預算，封殺台電2000億元撥補，是電價可能調漲的元兇。圖／聯合報系資料照片

藍白立委今天批評民進黨政府能源政策。民進黨發言人韓瑩表示，國民黨黨主席朱立倫昨是今非，昔日多次疾呼反核電，於新北市長任內甚至身體力行，阻擋核二廠乾貯執照，造成核二提早停機。如今卻率領藍白立委惡刪總預算，封殺台電2000億元撥補，是電價可能調漲的元兇，朱立倫只為政治利益，犧牲全民權益。

韓瑩表示，朱立倫率領藍白兩黨，在立法院惡刪總預算，下令封殺台電撥補2000億元預算，國民黨只顧政爭，不顧民生，正是電價可能調漲的元兇。

韓瑩指出，烏俄戰爭衝擊全球電業，世界各國皆大幅調漲電價，然而台電吸收大量民生用電成本，承受虧損來穩定電價，更是在穩定台灣物價。台電需要政府財政支持，續行穩定供電的任務，因此撥補台電有助於穩定電價與物價。然而藍白惡刪總預算，造成2000億元補貼無法到位，才導致電價調漲可能性高。

韓瑩說，各界對核能的討論，政府在「安全」、「沒有核廢料問題」、「社會有充裕共識」三個前提下，抱持開放討論的態度。同時，希望國民黨莫再為政治惡鬥，犧牲台電、犧牲全民利益。

台電 藍白 電價

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