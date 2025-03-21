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行政院2度聘日本人出任政務顧問！岩崎茂來頭不小 曾是自衛隊幕僚長

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
朝日新聞報導，前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂出任我行政院政務顧問。取自朝日新聞官網
朝日新聞報導，前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂出任我行政院政務顧問。取自朝日新聞官網

朝日新聞報導，前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂出任我行政院政務顧問，這項任命已於3月生效，任期為1年，成為少數擔任該職務的外籍人士。

行政院表示，岩崎茂上任後已與行政院長卓榮泰會面。而政務顧問屬於兼職且無給職。去年9月，日本餐飲業者野崎孝男也曾受邀擔任該職位，是首名外籍政務顧問，岩崎茂雖是第2名日本籍政務顧問，但卻是首名日本自衛隊退役人士擔任該職務。

岩崎茂曾任日本航空幕僚長，並於2012年1月至2014年10月擔任統合幕僚長（相當於參謀總長），退役後則擔任防衛大臣政策顧問，2023年更獲頒瑞寶大綬章，為日本安全保障領域的重量級人物。

據信台灣此次延攬岩崎茂，可能是希望藉此強化與日本在安全領域的合作。不過，中國大陸可能對此感到不滿，進而採取報復行動。

日本 自衛隊 行政院

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