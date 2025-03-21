立院朝野為新黨副秘吵成一團 國民黨二公投案下午再議

國民黨提出反對廢死公投，今天在立法院院會闖關，卻發生插曲，民進黨立委吳思瑤質疑，新黨副秘書長游智彬未持有立院記者證，卻出現在議場二樓，要求立法院長韓國瑜給交代。經韓國瑜說明，游智彬領有立院記者證後，民進黨立委仍繼續杯葛議事進行，韓國瑜於是裁示院會休息，下午再行處理。

吳宗憲等52人擬具公投提案為，「您是否同意，『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」吳宗憲表示，我國目前雖然沒有廢除死刑，但死刑本身，卻已經被大法官實質廢除，公投已經成了最後的救命索。

吳宗憲指出，從法制上，要推翻大法官釋字當然相當困難，但封印死刑這是不對的，既然賴清德總統口口聲聲說，要訴諸「更大的民主」，那就是公投，人民有必要告訴政府，真正的民意是什麼。

民進黨立委莊瑞雄表示，大法官釋字沒有廢除死刑，只是要更明確法律程序，國民黨還在說大法官是政府的劊子手，但這只有在過去國民黨威權政府時代才發生過。國民黨只是因為要被罷免了，隨便找個議題，製造社會對立而已。

民進黨立委鍾佳濱表示，即將到來的大罷免，就是人民法官對國民黨立委的大審判，國民黨如今亂提出公投案，就只是要迷惑、擾亂人民審判而已。

就在大體討論即將發言完畢，輪到吳思瑤發言時，吳質疑，游智彬未持有立院記者證，卻出現在議場二樓，議場隨即陷入一片混亂，藍綠立委互罵，民進黨團總召柯建銘更一度跑上主席台，舉起議事槌敲打。民進黨立委喊出「大罷免、大成功」口號；國民黨立委也喊出「柯建銘，要篡位」，眼看議事無法繼續進行，韓國瑜裁示休息，國民黨所提「反廢死」、「反戒嚴」二項公投，將待下午再處理。